Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης της Τζόρτζια Μελόνι είναι πλέον νόμος. Προβλέπει τον διαχωρισμό των σταδιοδρομιών μεταξύ Εισαγγελέων και Δικαστών και ένα όργανο που θα εκδικάζει τυχόν λάθη των δικαστών. Πρόκειται για μια επαναστατική αρχή στην Ιταλία που εάν ένας δικαστής κάνει ένα λάθος αύριο, θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη γι’ αυτό.

Η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για ένα πιο αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα Δικαιοσύνης. Πρόκειται για διατάξεις κοινής λογικής. Ο διαχωρισμός των σταδιοδρομιών σημαίνει ενίσχυση της αμεροληψίας των δικαστών, διασφαλίζοντας έτσι πιο δίκαιες διαδικασίες.

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Δικαστήριο σημαίνει ότι οι Δικαστές δεν θα εξαιρούνται πλέον από πειθαρχικά μέτρα. Όλα τα επαγγέλματα στην Ιταλία, αλλά και στο εξωτερικό, υπόκεινται στον δικό τους επαγγελματικό σύλλογο και στους δικούς τους κανονισμούς. Μέχρι πρόσφατα, οι Δικαστές δεν εξαιρούνταν.

Επιπλέον, η κλήρωση για τα μέλη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου σημαίνει απελευθέρωση της δικαστικής εξουσίας από πολιτικοποιημένες παρατάξεις και, ως εκ τούτου, αξιοποίηση της αξίας.

Επιπλέον, αυτή την άνοιξη θα διεξαχθεί συνταγματικό δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση, το πέμπτο στην ιταλική ιστορία από το 1948. Όπως απαιτείται από το Άρθρο 138 του Συντάγματος, θα είναι ένα επιβεβαιωτικό δημοψήφισμα χωρίς να απαιτείται απαρτία (50% + 1 όσων έχουν δικαίωμα ψήφου) για την εγκυρότητά του.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Izi, μια εταιρεία οικονομικής και πολιτικής ανάλυσης και αξιολόγησης, σχετικά με τη Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, ένας στους δύο ψηφοφόρους έχει μέσο επίπεδο εμπιστοσύνης στην ιταλική δικαστική εξουσία, το 41,3% έχει χαμηλό επίπεδο, και μόνο το 8,9% των Ιταλών έχει υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης.

Επί του παρόντος, η μεταρρύθμιση αντιμετωπίζεται ευνοϊκά από την πλειοψηφία των ψηφοφόρων, αν και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι άνθρωποι είτε δεν γνωρίζουν τίποτα, είτε γνωρίζουν ελάχιστα για το περιεχόμενο του νόμου.

Μια πιθανή εκστρατεία για το δημοψήφισμα θα μπορούσε να ενημερώσει τους Ιταλούς και να διαμορφώσει μια πιο ολοκληρωμένη γνώμη.

Για τον λόγο αυτό, συγκροτούνται επιτροπές για την ψήφο του «ναι» στο δημοψήφισμα, οι οποίες προωθούνται από τις ενώσεις «Ditelo sui tetti». Σύμφωνα με αυτές τις ενώσεις, πολύ συχνά, ένα τμήμα της δικαστικής εξουσίας χαρακτηρίζεται από τις εμφανείς ιδεολογικές του ρίζες, ισχυριζόμενο ότι αντικαθιστά το Κοινοβούλιο, ειδικά σε εκείνα τα ευαίσθητα ζητήματα φυσικής ανθρωπολογίας που απαιτούν δημόσια προσοχή, απομνημόνευση των Συνταγματικών Αρχών και υπομονετική σκέψη.

Στόχος πρέπει να είναι μια δίκαιη δίκη ενώπιον ενός Δικαστή.