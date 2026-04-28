Στην υπόθεση απονομής χάριτος στη Νικόλ Μινέτι αναφέρθηκε η πρωθυπουργός της Ιταλία, Τζόρτζια Μελόνι, μετά τις αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, δεν φέρει ευθύνη για την απονομή της χάριτος, καθώς φέρεται να βασίστηκε σε θετική γνωμοδότηση του υπουργού Δικαιοσύνης και της εισαγγελίας του Μιλάνου.

Η αίτηση χάριτος στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, σε λόγους που σχετίζονταν με τη φροντίδα ανηλίκου και την ανάγκη παροχής συνεχούς ιατρικής αγωγής. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε δημοσιεύματα, τα στοιχεία αυτά αμφισβητούνται ως ανακριβή ή παραπλανητικά.

Υπενθυμίζεται ότι η Μινέτι έχει καταδικαστεί για υπεξαίρεση και για προαγωγή στην πορνεία, στο πλαίσιο της υπόθεσης Bunga Bunga. Μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano, η Γενική Εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε νέα έρευνα για την επαλήθευση των προϋποθέσεων απονομής της χάριτος, σε συνεργασία με την Interpol.

Η πρωθυπουργός δήλωσε ότι εμπιστεύεται τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο παραίτησής του.

Όπως ανέφερε, δεν διαπιστώνεται κάποια διαφοροποίηση της διαδικασίας σε σχέση με άλλες αντίστοιχες αιτήσεις χάριτος των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ωστόσο ότι νέα στοιχεία προέκυψαν εκ των υστέρων.