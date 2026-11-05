Ιταλικό δικαστήριο έκρινε σήμερα (5/11) ένοχο τον Αμερικανό Φράνσις Κόφμαν για τη δολοφονία της Ρωσίδας συντρόφου του και της μόλις 11 μηνών κόρης τους, των οποίων οι σοροί εντοπίστηκαν τον Ιούνιο του 2025 σε πάρκο της Ρώμης, σε μια υπόθεση που σόκαρε την Ιταλία.

Condanna all’ergastolo e isolamento diurno di 3 anni per Francis Kaufmann, autore del duplice femminicidio del giugno 2025 a Villa Pamphili a Roma. Lo hanno deciso i giudici della prima Corte d’Assise. L’uomo è accusato di avere ucciso la compagna Anastasia Trofimova e alcune ore dopo la figlia Andromeda di 11 mesi. I corpi delle due vittime furono trovati nel parco della Capitale. La notizia integrale è su La Stampa #LaStampa — La Stampa (@LaStampa) November 5, 2026

Το δικαστήριο της Ρώμης καταδίκασε τον Κόφμαν, ο οποίος κατάγεται από την Καλιφόρνια, για τη δολοφονία της 28χρονης Αναστάσια Τροφίμοβα και της 11 μηνών κόρης τους, Ανδρομέδας, επιβάλλοντάς του ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Francis Kaufmann è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la compagna e la figlia https://t.co/vjRxvZLZ6j — Il Post (@ilpost) November 5, 2026

Ο Φράνσις Κόφμαν είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.

La Prima Corte d’Assise di Roma condanna Francis Kaufmann all’ergastolo con tre anni di isolamento diurno per l’uccisione della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. La Procura aveva chiesto la stessa pena, mentre la difesa aveva invocato l’assoluzione. di @EleonoraPaone_ https://t.co/mOU66ptHPR — La Verità (@LaVeritaWeb) November 5, 2026

Σύμφωνα με τους Εισαγγελείς, η Τροφίμοβα δολοφονήθηκε πρώτη, στις αρχές Ιουνίου του 2025. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν στη συνέχεια τον Κόφμαν να κουβαλά το βρέφος προς το Πάρκο Βίλα Παμφίλι και να επιστρέφει περίπου μία ώρα αργότερα χωρίς αυτό.

🛑A Roma condanna all’ergastolo con isolamento diurno per tre anni per Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna e la figlia di 11 mesi.

https://t.co/yJocyaldZA. — Tgr Rai (@TgrRai) November 5, 2026

Ο Κόφμαν έφυγε από την Ιταλία λίγο αργότερα, και συνελήφθη στη συνέχεια στη Σκιάθο.

Η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι εκείνος διέπραξε τις δολοφονίες. «Πρόκειται για μια δίκη που βασίζεται σε έμμεσες αποδείξεις, και οι έμμεσες αποδείξεις δεν συνιστούν απόδειξη», δήλωσε σήμερα στο δικαστήριο ο συνήγορος υπεράσπισης Πάολο Φότι.

Delitto di Villa Pamphili. Parla l’avvocato di Francis Kaufmann, l’uomo che ha ucciso la compagna Anastasia e la piccola Andromeda: “Avevo chiesto l’assoluzione con formula dubitativa, mancava la prova regina di questo delitto”. #Dentrolanotizia https://t.co/9XHMeUHuCg — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) November 5, 2026

Ωστόσο, το δικαστήριο, το οποίο αποτελούνταν από δύο δικαστές και έξι ενόρκους, τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ισόβια κάθειρξη, συμπεριλαμβανομένων τριών ετών απομόνωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Αναστάσια Τροφίμοβα καταγόταν από τη Σιβηρία και γνώρισε τον Κόφμαν στη Μάλτα, κατά τη διάρκεια διακοπών το 2023. Η κόρη τους, Ανδρομέδα, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2024 και η οικογένεια μετακόμισε αργότερα στη Ρώμη.

Duplice omicidio di #VillaPamphili.

Ergastolo per Francis #Kaufmann, compagno e padre delle vittime, Anastasia (28 anni) e Andromeda (11 mesi). Soffocate e occultate tra i cespugli del parco romano nel giugno 2025 https://t.co/HDSUW3TFTI — debora ergas🇮🇹🇬🇷 (@debora_ergas) November 5, 2026

Ο Κόφμαν, ο οποίος χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Ρέξαλ Φορντ, συστηνόταν ως σκηνοθέτης ή παραγωγός κινηματογράφου.

Αρχικά, η αστυνομία δυσκολεύτηκε να ταυτοποιήσει τη μητέρα και το παιδί, αφού οι γυμνές σοροί τους εντοπίστηκαν με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους, στις 7 Ιουνίου 2025.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή μετά την προβολή της από μια δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή, η οποία απηύθυνε έκκληση στο κοινό για βοήθεια στον εντοπισμό αγνοουμένων ή στην εξιχνίαση άλυτων υποθέσεων.

Μια τηλεθεάτρια ανέφερε στην εκπομπή ότι, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις δολοφονίες, είχε δει αστυνομικούς στη Ρώμη μαζί με έναν άνδρα που αιμορραγούσε, ο οποίος συνοδευόταν από μια νεαρή γυναίκα και ένα παιδί.

Ανακριτές εντόπισαν πληροφορίες για το περιστατικό στα αρχεία της αστυνομίας και, στη συνέχεια, διαπίστωσαν ότι οι αστυνομικοί είχαν σταματήσει ξανά τον Κόφμαν στις 5 Ιουνίου, τη στιγμή που ήταν εμφανώς μεθυσμένος και μόνος με την Ανδρομέδα.

Οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι η Τροφίμοβα ήταν ήδη νεκρή εκείνη τη στιγμή, ωστόσο επισήμαναν ότι το παιδί ίσως να είχε σωθεί, αν η αστυνομία είχε παρέμβει πιο δυναμικά.