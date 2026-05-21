Συνεχίζεται η διεθνής κατακραυγή μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, το οποίο έδειχνε ξένους ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» να υφίστανται ταπείνωση και ωμή μεταχείριση, ενώ τελούσαν υπό κράτηση

Ήδη, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ζητούν πλέον την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ιταλική πολιτική ηγεσία αντέδρασε σε ανώτατο επίπεδο, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των Βρυξελλών. Η Ιταλία πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε τη μεταχείριση των ακτιβιστών «ανεπίτρεπτη» και απαίτησε από το Ισραήλ να ζητήσει επίσημα συγγνώμη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αντόνιο Ταγιάνι, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ την πρόθεση επιβολής κυρώσεων στον Μπεν Γκβιρ, καταγγέλλοντας ότι «ακινητοποίησε τους ακτιβιστές στα διεθνή ύδατα και τους υπέβαλε σε παρενόχληση και ταπείνωση, κατά παράβαση των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ισπανία: Μπλόκο στον Ισραηλινό υπουργό

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτήρισε τις κυρώσεις κατά του Μπεν Γκβιρ ως «επείγον θέμα» για την ΕΕ.

Σε ανάρτησή του τόνισε: «Οι εικόνες αυτές είναι απαράδεκτες. Δεν θα ανεχτούμε κανέναν να κακομεταχειρίζεται τους πολίτες μας». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Μαδρίτη έχει ήδη απαγορεύσει την είσοδο του Ισραηλινού υπουργού στην ισπανική επικράτεια από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ιρλανδία: Αίτημα για «πάγωμα» των ευρωπαϊκών συμφωνιών με το Ισραήλ

Σε μια ιδιαίτερα σκληρή κίνηση, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, Μίχολ Μάρτιν, απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ζητώντας να συζητηθούν μέτρα στη σύνοδο του Ιουνίου.

Ο Μάρτιν καταδίκασε τη «σκανδαλώδη μεταχείριση» των Ευρωπαίων πολιτών και πρότεινε εμπορικό εμπάργκο, με πλήρη απαγόρευση των προϊόντων που προέρχονται από τους ισραηλινούς οικισμούς.

Επίσης, την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ε.Ε. – Ισραήλ (Ιουνίου 2000), η οποία περιλαμβάνει ρητό όρο που απαιτεί τον απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος, σύμφωνα με το Δουβλίνο, έχει παραβιαστεί.

Αντιδράσεις υπήρξαν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι κάλεσε εσπευσμένα για εξηγήσεις τον πλέον υψηλόβαθμο διπλωματικό εκπρόσωπο του Ισραήλ στο Λονδίνο, ζητώντας διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του «εμπρηστικού βίντεο».