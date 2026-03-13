Πηγές της ιταλικής κυβέρνησης διαψεύδουν τις πληροφορίες που θέλουν τη Γαλλία και την Ιταλία να βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με την ασφαλή διέλευση πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για μια συμφωνία που θα εγγυόταν την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω της θαλάσσιας οδού.

«Δεν διεξάγονται μυστικές διαπραγματεύσεις για την εγγύηση της διέλευσης ιταλικών πλοίων ή πετρελαιοφόρων μέσω του Ορμούζ», δήλωσαν οι πηγές.

Πρόσθεσαν ότι οι Ιταλοί ηγέτες επιθυμούν να «προωθήσουν τις συνθήκες για μια γενική στρατιωτική αποκλιμάκωση», αλλά επιμένουν ότι δεν υπάρχουν «διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες».

Διαψεύδει και το Παρίσι

Λίγο αργότερα, το Παρίσι επίσης διέψευσε την είδηση που είχαν αποκαλύψει οι Financial Times ότι οι Ιταλοί και Γαλλία ηγούνται μιας ευρωπαϊκής διπλωματικής προσπάθειας με το Ιράν.

Ωστόσο, δύο Γάλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν: «Στο σημερινό πλαίσιο οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη στρατιωτικής αποστολής, αλλά αρχικά εργαζόμαστε σε διπλωματικό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε αργότερα να περάσουμε στις λεπτομέρειες και τελικά να γίνει επιχειρησιακό».