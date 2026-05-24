Μέτωπο καταδίκης διαμορφώνεται στην Ευρώπη μετά τη νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας εναντίον ουκρανικών στόχων, η οποία σημαδεύτηκε από τη χρήση του εξελιγμένου βαλλιστικού πυραύλου «Ορέσνικ».

Πιο συγκεκριμένα η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, πήρε άμεσα θέση απέναντι στις εξελίξεις, εκδίδοντας επίσημο δελτίο Τύπου μέσω του οποίου καταγγέλλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βίαιη ρωσική επίθεση που έπληξε εκ νέου τις πολιτικές υποδομές στην Ουκρανία, με μια βαθμιαία κλιμάκωση του μεγέθους των όπλων που χρησιμοποιούνται», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.

Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ καταδίκασε σήμερα τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς τις σοκαριστικές και περιέγραψε τη χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου Ορέσνικ ως «μία ακόμη κλιμάκωση».