Ένα αυθαίρετο «χωριό» κρυμμένο ανάμεσα στα βράχια, το οποίο προκαλεί ανυπολόγιστη καταστροφή σε μια προστατευόμενη περιοχή υψηλού κινδύνου από κατολισθήσεις και πλημμύρες, έφεραν στο φως οι ιταλικές Αρχές.

Η αποκάλυψη έγινε στο Μπαράνο ντ’ Ίσκια, σε έναν από τους οικισμούς, του νησιού Ίσκια που βρίσκεται στον κόλπο της Νάπολης. Η περιοχή αυτή φημίζεται για τις δοκιμασίες που περνάει συχνά από ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι οι νέες παράνομες και μη αδειοδοτημένες κατασκευές στον οικισμό, επιβαρύνουν το νησί.

Βίντεο από το καλυμμένο με δίχτυ παραλλαγής θέρετρο:

Ειδικότερα, στη δυσπρόσιτη τοποθεσία Κάπο Γκρόσο – Σκαρουπάτα, κάποιοι επιτήδειοι έχουν μετατρέψει μια άγρια, προστατευόμενη ακτογραμμή σε ένα κρυφό, πολυτελές θέρετρο.

Οι έρευνες των ιταλικών Αρχών ξεκίνησαν τον Ιούλιο και έφεραν στο φως της δημοσιότητας μια συστηματική περιβαλλοντική αυθαιρεσία.

Αρχικά, ισοπεδώθηκαν πέντε κυβικά μέτρα εδάφους για την τοποθέτηση κατασκευής 32 τ.μ, έπειτα τοποθετήθηκαν αυθαίρετοι αγωγοί ύδρευσης σε μήκος 120 μέτρων στο υπόγειο δίκτυο και τέλος εγκαταστάθηκαν ηλεκτρολογικές συνδέσεις μέσα σε μια σπηλιά, η οποία μετατράπηκε σε κρυφή αποθήκη για μια γεννήτρια και ένα αυτοσχέδιο μοτέρ.

Το πιο τρελό από όλα ήταν ότι για να μην τους καταλάβουν, είχαν καλύψει μια ολόκληρη κατασκευή με ειδικό δίχτυ παραλλαγής με φυσική βλάστηση επάνω, το οποίο ενσωματωνόταν πλήρως με το φυσικό τοπίο.

Πηγή: Corriere Della Sera