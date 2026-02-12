Ποινές φυλάκισης επέβαλε δικαστήριο στο Μπάρι σε δώδεκα μέλη της νεοφασιστικής οργάνωσης Casapound, κρίνοντάς τα ένοχα για παραβίαση της απαγόρευσης ανασύστασης του φασιστικού κόμματος.

Πέντε από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σε ποινές 18 μηνών, ενώ οι υπόλοιποι επτά σε δυόμισι χρόνια φυλάκισης, για τη συμμετοχή τους σε βίαιη επίθεση κατά αριστερών ακτιβιστών στο τέλος διαδήλωσης το 2018.

Η κινητοποίηση εκείνη είχε ως στόχο την αμφισβήτηση του νυν υπουργού Μεταφορών και γενικού γραμματέα της Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που ενεργοποιείται σε υπόθεση που αφορά την Casapound ο λεγόμενος «νόμος Σέλμπα», ο οποίος είναι η νομοθεσία που απαγορεύει τη συγκρότηση ή ανασύσταση φασιστικού κόμματος στην Ιταλία.

Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε το 1952, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ σε τέτοια υπόθεση. Γι’ αυτό και μεγάλα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για ιστορική δικαστική εξέλιξη.

Η Casapound, τα μέλη της οποίας αυτοπροσδιορίζονται ως «φασίστες της τρίτης χιλιετίας», είχε κάνει πριν από περίπου είκοσι χρόνια κατάληψη σε κτήριο κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι της Ρώμης, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί ως πολιτικό της ορμητήριο.

Στη διαδρομή της, η οργάνωση έχει επανειλημμένα υιοθετήσει ρητορική με έντονα ρατσιστικά, ομοφοβικά και αντισημιτικά χαρακτηριστικά.

Μετά την καταδικαστική απόφαση, όλα τα κόμματα της ιταλικής αντιπολίτευσης κάλεσαν τον υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι να ενημερώσει αναλυτικά το Κοινοβούλιο για την υπόθεση, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση εκκένωση του κτηρίου που εξακολουθεί να στεγάζει την οργάνωση.

Η Casapound αποτελεί παλιά νεοφασιστική οργάνωση, ανοιχτά πιστή στον ιταλικό φασισμό του Μπενίτο Μουσολίνι, με μακρύ ιστορικό βίαιων επιθέσεων σε μετανάστες και αριστερούς.

Με πληροφορίες από: La Gazzetta di Mezzogiorno