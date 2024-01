Περίπου 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Πιστόια της κεντρικής Ιταλίας όταν αργά το βράδυ του Σαββάτου υποχώρησε το πάτωμα αίθουσας στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι γάμου και οι καλεσμένοι βρέθηκαν ξαφνικά στο ισόγειο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Soccorritori di 118 e vigili del fuoco al ristorante dell’ex #Convento di #Giaccherino in località #Pontelungo dove c’era il ricevimento per un matrimonio è crollato il pavimento di un solaio «Sarebbero coinvolte circa 60-70 persone non ci sarebbero morti #news #Pistoia pic.twitter.com/8i159Ms5Z6

— Toni Bryan (@bryan_toni76649) January 13, 2024