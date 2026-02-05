Ο μικρός Ρικάρντο (Riccardo) αναγκάστηκε να περπατήσει έξι χιλιόμετρα μέσα στο χιόνι όταν γυρνούσε από το Σχολείο, καθώς ο οδηγός ενός λεωφορείου τον κατέβασε από το όχημα αφού δεν είχε το απαραίτητο εισιτήριο. Το περιστατικό καταγράφηκε στη βόρεια Ιταλία, όπου αυτή την περίοδο έχει εφαρμοστεί το νέο «ολυμπιακό» εισιτήριο (Olympic fare), λόγω της προετοιμασίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Ο 11χρονος είχε μαζί του μόνο «κανονικά» εισιτήρια των 2,50 ευρώ, όμως η διαδρομή κοστίζει 10 ευρώ αυτές τις μέρες. Ο οδηγός, ακολουθώντας τον κανονισμό, του είπε να κατέβει.

Το παιδί αναγκάστηκε να περπατήσει φορτωμένο με τη σχολική τσάντα του για έξι χιλιόμετρα και έφτασε στο σπίτι, παγωμένο και εξαντλημένο, αλλά σώο.

Η μητέρα του, μην μπορώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί, κατάγγειλε το συμβάν. Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Ιταλία, με δεκάδες πολίτες να μιλούν για «απάνθρωπη γραφειοκρατία», και «έλλειψη κοινής λογικής». Ο οδηγός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ η υπόθεση πήρε νομική διάσταση για εγκατάλειψη ανηλίκου.

Λίγες μέρες αργότερα, όμως, οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026 επικοινώνησαν με την οικογένεια του μικρού Ρικάρντο και του πρότειναν να συμμετάσχει στις 6 Φεβρουαρίου στην τελετή έναρξης των Αγώνων, στο στάδιο San Siro του Μιλάνου.

Η μητέρα του είπε συγκινημένη: «Δεν τον έχω ξαναδεί τόσο χαρούμενο. Από μια κακή στιγμή, γεννήθηκε κάτι όμορφο».

Με πληροφορίες από rainews και ilrestodelcarlino