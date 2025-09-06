Μια ακτίνα ελπίδας μέσα στο σκοτάδι της κρίσης στη Γάζα.

Η μικρή Shamm Qudeih, μόλις δύο ετών, αναρρώνει από σοβαρό υποσιτισμό σε νοσοκομείο της Ιταλίας, μετά τη διάσωσή της από την εμπόλεμη ζώνη.

Το κοριτσάκι, που πάσχει από μια σπάνια γενετική μεταβολική ασθένεια, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Ιταλία μαζί με άλλα έξι παιδιά από τη Γάζα, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Οι εικόνες της άφιξής της ήταν σοκαριστικές: εξαντλημένη, με εμφανή σημάδια σοβαρού υποσιτισμού, αγκαλιασμένη σφιχτά από τη μητέρα της.

Islam Qudeih holds her severely malnourished 2-year-old daughter, Shamm, at Nasser Hospital in Khan Yunis on August 9. Doctors said Shamm may have a genetic disorder that affects muscle and bone development, but there is no way to test for it in Gaza. Mariam Dagga/AP https://t.co/8tfopZPmzo pic.twitter.com/a39ETXqI8s — Dorrit Harazim (@dorritharazim) August 25, 2025



Σήμερα, ένα μήνα μετά, η μικρή Shamm έχει πάρει βάρος, γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά της και… χαμογελά.

Οι γιατροί αναφέρουν ότι η βελτίωση στην υγεία της είναι εντυπωσιακή, χάρη σε ειδική διατροφή με θεραπευτική κρέμα και συστηματική φροντίδα.

Μια από τις πιο συγκλονιστικές φωτογραφίες της τραβήχτηκε στη νότια Γάζα από τη φωτορεπόρτερ Mariam Dagga, λίγες μέρες πριν το παιδί απομακρυνθεί από την περιοχή.

Η εικόνα δείχνει τη Shamm αδύναμη, με τα πλευρά της να προεξέχουν και τα μαλλιά της ανακατεμένα, αγκαλιά με τη μητέρα της.

Ήταν μία από τις τελευταίες φωτογραφίες της Dagga, η οποία σκοτώθηκε στις 25 Αυγούστου από ισραηλινό πλήγμα στο ίδιο νοσοκομείο, μαζί με άλλους 21 ανθρώπους.

Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, πάνω από 500.000 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας – περίπου το 25% του πληθυσμού – βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστροφικά επίπεδα πείνας, ως συνέπεια του αποκλεισμού και των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η πόλη της Γάζας αντιμετωπίζει συνθήκες λιμού.