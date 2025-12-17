Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο τα δημοτικής γραμμής συνέβη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 το απόγευμα στο κέντρο του Τορίνο, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών ανθρώπων και έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Το λεωφορείο της γραμμής 8 καθώς κινούνταν στο κέντρο της πόλης, εκτράπηκε της πορείας του πριν την συμβολή της πλατείας Solferino με την οδό Cernaia, μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές του ιστορικού κέντρου του Τορίνου, κοντά στα χριστουγεννιάτικα παζάρια και καταστήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ο οδηγός πιθανότατα έχασε τις αισθήσεις του λόγω καρδιακού προβλήματος με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να κατευθυνθεί προς το πεζοδρόμιο.

Το λεωφορείο προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια τερμάτισε την πορεία του στη βιτρίνα ενός καταστήματος.

Incidente a Torino Centro: scontro tra auto e bus, il mezzo pubblico finisce contro una vetrina https://t.co/9YYnwjip8n pic.twitter.com/n4ktGQ7002 — Torino Today (@torinotoday) December 16, 2025

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, δυνάμεις της αστυνομίας και πυροσβέστες.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της πόλης, ανάμεσα τους και ο οδηγός του λεωφορείου.

Κανένας από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε για αρκετή ώρα, λόγω απομάκρυνσης του λεωφορείου, της αποκατάστασης της βιτρίνας και των ερευνών για την ακριβή αιτία του ατυχήματος.

Οι αστυνομικοί της τοπικής δημοτικής αστυνομίας και οι καραμπινιέροι πραγματοποιούν τις σχετικές ανακρίσεις και ενδεχομένως εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ανθρώπινος παράγοντας πέρα από το πιθανό ιατρικό επεισόδιο.

Τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επιχειρηματίες της περιοχής, που αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα φορτωμένη λόγω εορταστικών εκδηλώσεων και εμπορικής κινητικότητας, εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των δημοσίων μέσων μεταφοράς και για την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων προστασίας πεζών και επιβατών.

Με πληροφορίες από: La Stampa