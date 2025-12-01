Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν πρωινές ώρες στον αυτοκινητόδρομο Α2 μεταξύ Scilla και Bagnara στην Ιταλία.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, γύρω στις 6:30 π.μ., μια συμμορία επιτέθηκε σε ένα θωρακισμένο βαν της εταιρείας «Sicurtransport».

Οι εγκληματίες μπλόκαραν την κυκλοφορία τοποθετώντας και βάζοντας φωτιά σε πολλά αυτοκίνητα και σπέρνοντας στον δρόμο καρφιά, αναγκάζοντας το θωρακισμένο όχημα να σταματήσει.

Αφού πυροβόλησαν αρκετούς -χωρίς να τραυματίσουν κανέναν- ανάγκασαν το προσωπικό της εταιρείας να παραδώσει τα μετρητά, που εκτιμώνται σε περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ.

Η περιοχή ασφαλίστηκε από Αστυνομικούς και Πυροσβέστες, αλλά η κυκλοφορία επηρεάστηκε σοβαρά, με επιβολή υποχρεωτικών εκτροπών.

Οι Ιταλικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.