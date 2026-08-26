Νέα μέτρα για την ενσωμάτωση των μαθητών ξένης καταγωγής στα ιταλικά σχολεία, αλλά και αυστηρότερους κανόνες, προαναγγέλλει η ιταλική κυβέρνηση. Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Παιδείας της χώρας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, σκοπεύει να ζητήσει από τους γονείς ξένων μαθητών που παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας.

Αιτιολογώντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Ιταλός υπουργός εστίασε στην αναγκαιότητα να υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου: «Δεν μπορεί να χάνεται στο σπίτι αυτό που κερδίζεται στο σχολείο. Το ότι ένας γονέας μαθαίνει τη γλώσσα μας, μιλά με τους διδάσκοντες, πληροφορείται για την πορεία του παιδιού του στο σχολείο, είναι βασικής σημασίας. Πολλοί γονείς ξένων παιδιών δεν μιλούν με τους καθηγητές, ενώ πρόκειται για κάτι το σημαντικό».

Οι παρεμβάσεις του υπουργείου, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί. Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Corriere della Sera, ο κ. Βαλντιτάρα αποκάλυψε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην επίσημη απαγόρευση της μπούρκας εντός των ιταλικών σχολικών συγκροτημάτων.

Τέλος, προκειμένου να τεθεί επί τάπητος το ευρύτερο ζήτημα της εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης, ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τη διοργάνωση ενός μεγάλου φόρουμ το ερχόμενο φθινόπωρο. Στις συζητήσεις, που θα έχουν ως κεντρικό άξονα την ένταξη των ξένων μαθητών, αναμένεται να συμμετάσχουν ειδικοί του χώρου, εκπρόσωποι των συνδικάτων, καθώς και στελέχη των πολιτικών κομμάτων.