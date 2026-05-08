Ένας 13χρονος μαθητής, εμφανίστηκε στην τάξη του σχολείου του με ένα άσφαιρο πιστόλι Beretta, χωρίς το κόκκινο καψούλι.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα γυμνάσιο στο Ταβιάνο, στην επαρχία του Λέτσε, το ίδιο σχολείο όπου είχε συμβεί ένα παρόμοιο περιστατικό τρεις μήνες νωρίτερα.

Ο μαθητής φέρεται να έβγαλε το όπλο από το σακίδιό του για να το δείξει στους συμμαθητές του, προσελκύοντας την προσοχή ενός καθηγητή, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τον διευθυντή.

Το σχολείο στη συνέχεια ειδοποίησε τους Καραμπινιέρους, οι οποίοι έφτασαν στην τάξη και κατάσχεσαν το παιχνίδι-όπλο.

Το περιστατικό τέθηκε υπόψη του Δικαστηρίου Ανηλίκων του Λέτσε, το οποίο, μαζί με τις κοινωνικές υπηρεσίες, χειριζόταν ήδη την προηγούμενη υπόθεση.

Πηγή: Corriere della Sera