Μεγάλο μέρος των αγροτών της Ιταλίας, που παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων, συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης (7/2) σε διάφορα σημεία της χώρας, με προορισμό την Ρώμη.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό, αναμένεται να φτάσουν κοντά στην Ρώμη την Πέμπτη και αν τους δοθεί η σχετική άδεια, την Παρασκευή, θα προχωρήσουν σε διαδήλωση στην Αιώνια Πόλη.

Farmers block Milan airport. Demonstrations and road blockades continue across Italy ahead of a major demonstration in Rome on Friday. pic.twitter.com/aR8Kv7m9eG — Rod 𝕏 (@RudigerRod) February 7, 2024

«Οι μέχρι τώρα συναντήσεις με τους υπεύθυνους της αστυνομίας και της νομαρχίας ήταν θετικές. Θέλουμε να διαδηλώσουμε κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής και ζητάμε την στήριξη της κυβέρνησης Μελόνι. Δεν πρέπει να ευνοούνται οι πολυεθνικές, σε βάρος της παραγωγής μας», δήλωσαν εκπρόσωποι των διαδηλωτών.

Αναμένεται να εξακριβωθεί αν η κινητοποίηση στην ιταλική πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί ως πορεία, στην οποία οι αγρότες θα πάρουν μέρος με ή χωρίς τα τρακτέρ και τα φορτηγά τους.

Farmers’ protests also affected Italy

In the town of Orta, not far from Rome, disgruntled farmers tried to block the road with stacks of hay. pic.twitter.com/OGC9yFVajz — S p r i n t e r (@Sprinter99800) February 7, 2024

«Η Ρώμη -όπου θα διαδηλώσουμε- είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή. Οι εκκλήσεις μας δεν πρέπει να αγνοηθούν, αρχίζοντας από την ανάγκη να εγκριθεί, αλλά και να διατηρηθεί, σειρά φοροαπαλλαγών», προσθέτουν οι Ιταλοί αγρότες.