Μια νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε σήμερα (22/10) στο Μιλάνο. Ο Λουίτζι Μορκάλντι, 62 ετών, μαχαίρωσε θανάσιμα κάτω από το σπίτι της την πρώην σύζυγό του και συνομήλική του, Λουτσιάνα Ρόνκι.

Nuovo femminicidio a Milano: Luciana Ronchi, 62 anni, è morta. Preso l’ex marito, Luigi Morcaldi. I dettagli della vicenda#femminicidio #Milano https://t.co/s4A8QDud5p — Giuseppe D’Alto – Notizie Audaci (@giuseppe_alto) October 22, 2025

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου πριν από λίγο υπέκυψε στα τραύματά της.

Accoltella l’ex moglie in strada: Luciana Ronchi muore in ospedale. Fermato l’ex marito, Luigi Morcaldi https://t.co/u0IMs2E39j pic.twitter.com/hyFJjkllin — MilanoToday (@milano_today) October 22, 2025

Η αστυνομία βρήκε το μαχαίρι του δράστη πεταμένο σε κάδο απορριμμάτων, σε πάρκο κοντά στο σπίτι του θύματος. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν άμεσα τον Μορκάλντι από το σήμα του κινητού του τηλεφώνου, το οποίο χρησιμοποίησε μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.

Milano,è morta Luciana Ronchi, 62 anni accoltellata questa mattina dall’ex marito. Arrestato l’uomo,si era dato alla fuga.Erano separati da 3 anni e avevano un figlio. L’ex,

Luigi Morcaldi,e’ stato catturato nel Parco Nord,dopo una caccia all’uomo durata ore.💔 pic.twitter.com/rOOsESUX6a — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) October 22, 2025

Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από τρία χρόνια και η Λουτσιάνα Ρόνκι, η οποία εργαζόταν σε καντίνα ιδιωτικής εταιρίας, είχε δημιουργήσει πρόσφατα νέο δεσμό. Ο πρώην σύζυγός της την περίμενε κάτω από το σπίτι με το μηχανάκι. Χωρίς να βγάλει το κράνος, τη μαχαίρωσε επανειλημμένα -με πρωτοφανή βία- στον λαιμό, στον θώρακα και στην κοιλιακή χώρα.

ΑΛ.Π.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ