Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Ιταλία μια οικογενειακή τραγωδία στο Καμπομπάσο, όπου μια μητέρα και η ανήλικη κόρη της έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες, μετά από γεύμα με θαλασσινά που κατανάλωσαν στο χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Corriere della Sera, η 15χρονη Σάρα ντι Βίτα και η μητέρα της, Αντονέλα ντι Ιέλσι, κατέληξαν έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας τους, με τις αρχές να εξετάζουν ως βασικό ενδεχόμενο την τροφική δηλητηρίαση από φαγητό που καταναλώθηκε κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Ο πατέρας της οικογένειας, Τζιάνι ντι Βίτα, 55 ετών, παρουσίασε επίσης συμπτώματα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καρνταρέλι, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του. Αντίθετα, η 18χρονη κόρη της οικογένειας είναι το μοναδικό μέλος που δεν εμφάνισε καμία αδιαθεσία.

Η 15χρονη είχε αισθανθεί αδιαθεσία για αρκετές ημέρες και είχε απευθυνθεί στα επείγοντα, πριν επιστρέψει στο σπίτι. Οι γιατροί φέρεται να εξέτασαν το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης, ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η σοβαρότητα της κατάστασης ενδέχεται να μην εκτιμήθηκε εγκαίρως. Το απόγευμα του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στην Εντατική, όπου και κατέληξε. Λίγες ώρες αργότερα, στο ίδιο νοσοκομείο, έχασε τη ζωή της και η μητέρα της, η οποία επίσης είχε παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία.

Ο πατέρας μεταφέρθηκε και εκείνος στο νοσοκομείο με παρόμοια συμπτώματα, ενώ παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το γεύμα που εξετάζεται ως αιτία

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη της οικογένειας άρχισαν να αισθάνονται άσχημα μετά το δείπνο της παραμονής των Χριστουγέννων, στο οποίο είχαν καταναλώσει ψάρια, θαλασσινά και μύδια. Εξετάζεται εάν η 18χρονη κόρη έφαγε από τα ίδια πιάτα ή αν απέφυγε συγκεκριμένα τρόφιμα, γεγονός που ενδεχομένως εξηγεί γιατί δεν παρουσίασε συμπτώματα.

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία- νεκροτομή, η οποία θα δείξει αν οι θάνατοι προήλθαν από τροφική δηλητηρίαση ή από σοβαρή τροφική δυσανεξία.

Ο δήμαρχος της Πιετρακατέλα, Αντόνιο Τομασόνε, εξέφρασε τη συγκλονισμένη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, δηλώνοντας: «Είμαστε σοκαρισμένοι. Πρόκειται για μια τραγωδία που μας αφήνει άφωνους. Ολόκληρη η πόλη αδυνατεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, εκ μέρους και της τοπικής κοινότητας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζιάνι ντι Βίτα, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, είχε διατελέσει επί σειρά ετών δήμαρχος της Πιετρακατέλα.