Με την τελική ψήφο της Γερουσίας της Ρώμης εγκρίθηκε ο νέος νόμος που επιφέρει αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ιταλίας με το νέο νομοθέτημα να καθιστά πλέον υποχρεωτική τη συναίνεση των γονέων προκειμένου να μπορούν οι μαθητές να παρακολουθούν μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν προβλέπεται καθόλου η διεξαγωγή των συγκεκριμένων μαθημάτων στα δημοτικά σχολεία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επισφραγίσει μια μακρά περίοδο πολιτικών και κοινωνικών συζητήσεων στην Ιταλία γύρω από τον ρόλο του σχολείου και της οικογένειας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ανηλίκων.

Το ιδεολογικό μέτωπο: Κυβέρνηση και Καθολικές οργανώσεις κατά της «κουλτούρας φύλου»

«Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί βάρος στη γνώμη των γονέων και θα περιοριστεί η λεγόμενη προπαγάνδα της κουλτούρας φύλου, με σεβασμό σε όσα ορίζει το Σύνταγμά μας», δήλωσε αμέσως μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα (Giuseppe Valditara), θέλοντας να δώσει την κυβερνητική γραμμή η οποία φαίνεται να επιδιώκει την ενίσχυση του δικαιώματος των γονέων να έχουν τον τελικό λόγο για τις θεματικές που διδάσκονται τα παιδιά τους.

Την άποψη του υπουργού συμμερίζονται απόλυτα οι συντηρητικές καθολικές οργανώσεις της χώρας, οι οποίες τάσσονται παραδοσιακά κατά του δικαιώματος στην άμβλωση.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της καθολικής οργάνωσης «Pro Vita & Famiglia», οι υπεύθυνοι της οποίας σημείωσαν: «Θεωρούμε ότι με τον νέο νόμο, που μόλις εγκρίθηκε, οι γονείς θα μπορούν να γνωρίζουν, να εντοπίζουν και να απορρίπτουν προκαταβολικά ακατάλληλα προγράμματα τα οποία προωθούν τη ρευστότητα των φύλων, την άμβλωση, την κύηση για τρίτα πρόσωπα και μια ιδεολογική αντίληψη της σεξουαλικότητας».

Σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση και ανησυχία για «εκπαιδευτική οπισθοδρόμηση»

Από την άλλη, τα κόμματα της Ιταλικής αντιπολίτευσης αντιδρούν έντονα, θεωρώντας ότι ο νόμος αποτελεί μια σοβαρή κοινωνική οπισθοδρόμηση.

Σύμφωνα με την κριτική που ασκείται, το νέο πλαίσιο θα διευρύνει τις διαφορές ανάμεσα σε οικογένειες που έχουν μια πιο ανοιχτή και συμπεριληπτική προσέγγιση στα κοινωνικά ζητήματα και σε εκείνες που θεωρούν περιττή ή ακόμη και επικίνδυνη τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.