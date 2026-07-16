Νέα σελίδα φέρεται να ανοίγει στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην Ιταλία, καθώς το κράτος στρέφει πλέον την προσοχή του στη σωτηρία της νέας γενιάς που μεγαλώνει μέσα στα κυκλώματα του υποκόσμου.

Με την τελική έγκριση από τη Γερουσία, το νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Ελεύθεροι να Επιλέξουν» αποκτά πλέον ισχύ νόμου, προσφέροντας σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες μια ρεαλιστική διέξοδο από τον κύκλο της παρανομίας.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτή την ιστορική νομοθετική πρωτοβουλία είναι απλή αλλά βαθιά ριζοσπαστική, καθώς στοχεύει στο να σταματήσει οριστικά η κληρονομική στρατολόγηση νέων μελών στις εγκληματικές οργανώσεις, η οποία περνούσε για δεκαετίες από γενιά σε γενιά ως μια αναπόφευκτη μοίρα.

Παιδιά και νεαροί ενήλικες που μεγάλωσαν σε οικογένειες της Ιταλικής μαφίας θα έχουν την ευκαιρία λοιπόν να απομακρυνθούν από το οργανωμένο έγκλημα με συγκεκριμένο τρόπο.

Νέο σπίτι σε άλλη πόλη, νέο σχολείο και νέα ταυτότητα

Η προστασία που παρέχεται δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά περιλαμβάνει πρακτικά μέτρα για ένα πραγματικά νέο ξεκίνημα στη ζωή τους. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εξασφαλίζει στους δικαιούχους στέγαση σε μια εντελώς διαφορετική πόλη, πρόσβαση σε ένα νέο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την ασφάλειά τους, τη χορήγηση μιας νέας ταυτότητας που θα τους επιτρέψει να αφήσουν οριστικά πίσω τους το παρελθόν.

«Σήμερα, το κοινοβούλιο μετουσιώνει σε νόμο ένα όνειρο που για χρόνια φαινόταν αδύνατο», δήλωσε η Κιάρα Κολοσίμο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής κατά της μαφίας. Σύμφωνα με την Κολοσίμο, περίπου 400 παιδιά που γεννιούνται σε οικογένειες της μαφίας αναμένεται να εντάσσονται στο πρόγραμμα κάθε χρόνο.

Στην Ιταλία, σε πολλές ιταλικές φατρίες της μαφίας, η εξουσία μεταβιβάζεται από τη μία γενιά στην επόμενη. Αν και η κληρονομική διαδοχή δεν αποτελεί απαράβατο κανόνα στην Κόζα Νόστρα της Σικελίας ή στη ναπολιτάνικη Καμόρα, είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα της καλαβρέζικης Ντρανγκέτα, μιας από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις στον κόσμο.

Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση, είναι σύνηθες ο γιος ενός αρχηγού συχνά να κληρονομεί τη θέση του πατέρα του ως επικεφαλής της φατρίας.

Αυτοί οι δεσμοί αίματος καθιστούν εδώ και καιρό την Ντρανγκέτα εξαιρετικά δύσκολο να εξαρθρωθεί και σε μεγάλο βαθμό ανθεκτική στο σύστημα των pentiti (μεταμελημένων), πρώην μελών της μαφίας που επιλέγουν να συνεργαστούν με τις αρχές.

Για πολλούς, η ομολογία των εγκλημάτων της οργάνωσής τους θα σήμαινε την προδοσία όχι μόνο των συντρόφων τους στο έγκλημα, αλλά και των ίδιων των πατέρων, των παππούδων και των θείων τους.

Παρά τις μαζικές συλλήψεις και μια σειρά από μεγάλες δίκες με εκατοντάδες κατηγορουμένους, η οργάνωση έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Καθώς πατέρες και παππούδες εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, συχνά σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, οι γιοι και άλλοι νεότεροι συγγενείς παίρνουν όλο και περισσότερο τη θέση τους, συχνά ενώ βρίσκονται ακόμη στην εφηβεία.

Υπενθυμίζεται πως το 2011, ο Ρομπέρτο Ντι Μπέλα , αφού ανέλαβε την προεδρία του δικαστηρίου ανηλίκων στη Ρέτζιο Καλάμπρια, ξεκίνησε ένα πρωτοφανές πρόγραμμα αναστολής (δοκιμασίας), το οποίο επέτρεπε στις αρχές να απομακρύνουν παιδιά από τις πιο επικίνδυνες οικογένειες της Ντρανγκέτα και να τα μεταφέρουν σε άλλες περιοχές μέχρι να κλείσουν τα 18 τους χρόνια.

Με την υποστήριξη εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, τα παιδιά βοηθήθηκαν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να χτίσουν μια ζωή μακριά από το οργανωμένο έγκλημα. Οι γονείς που συνέχιζαν να παρασύρουν τα παιδιά τους σε εγκληματικές δραστηριότητες κινδύνευαν να χάσουν τη γονική μέριμνα. Ο Ντι Μπέλα ονόμασε το πρόγραμμα «Ελεύθεροι να Επιλέξουν».

Η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Ντι Μπέλα κατηγορήθηκε ότι διαλύει οικογένειες και καταγγέλθηκε από πολιτικούς, σχολιαστές και τμήματα της εκκλησίας, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η απομάκρυνση των παιδιών από τους γονείς τους, ανεξαρτήτως συνθηκών, αποτελούσε επίθεση κατά του θεσμού της οικογένειας. Ένας φυλακισμένος αρχηγός της μαφίας έστειλε στον δικαστή μια έμμεση αλλά σαφή απειλή, υπενθυμίζοντάς του ότι «όλοι έχουν παιδιά».

Ωστόσο, το πρόγραμμα έλαβε υποστήριξη από απροσδόκητες πλευρές. Ο Ντι Μπέλα δήλωσε ότι μητέρες από οικογένειες της Ντρανγκέτα, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων ισχυρών αρχηγών, είχαν αρχίσει να του ζητούν κρυφά να απομακρύνει τους γιους τους από την Καλαβρία, λέγοντάς του ότι φοβούνταν πως διαφορετικά θα κατέληγαν στη φυλακή ή νεκροί.

Ο νόμος θέτει ως προτεραιότητα τη διατήρηση των μητέρων και των παιδιών μαζί, υπό την προϋπόθεση ότι η μητέρα συμφωνεί να κόψει τους δεσμούς με τη μαφία. Οι οικογένειες μεταφέρονται σε μια προστατευόμενη τοποθεσία εκτός της περιφέρειας καταγωγής τους. Εάν η μητέρα παραμείνει αναμεμειγμένη στη φατρία, τα παιδιά τοποθετούνται σε εγκεκριμένες ανάδοχες οικογένειες ή, όπου είναι απαραίτητο, σε προστατευόμενες δομές φροντίδας, όπου λαμβάνουν εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη.

Yπενθιμίζεται πως ο Ιταλός εισαγγελέας κατά της Μαφίας, Νικόλα Γκρατέρι, ο οποίος συντόνισε τη μεγαλύτερη δίκη κατά της Ντράνγκετα μίλησε για πρώτη φορά σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης και στο Zougla.gr.

Στο Ζougla.gr έχουν επίσης παραχωρήσει αποκλειστικές συνεντεύξεις για την Ιταλική μαφία ο δικηγόρος του πρώην αρχηγού της Ιταλικής Κόζα Νόστρα, Τοτό Ριίνια αλλά και η δικηγόρος του μετέπειτα αρχηγού της Σικελικής Μαφίας Μπερντάρντο Προβεντσάνο.