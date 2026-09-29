Ο υποψήφιος της κυβερνητικής, κεντροδεξιάς παράταξης, Φάμπιο Ροσιόλι, κέρδισε τις αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Ρήγιο της Καλαβρίας, για έδρα της Βουλής η οποία είχε μείνει κενή από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο πρώην βουλευτής της περιοχής. Φραντσέσκο Κανιτσάρο, είχε εκλεγεί δήμαρχος του Ρήγιου.

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του 50% των ψήφων, ο Ροσιόλι λαμβάνει ποσοστό 53,6%, ο υποψήφιος της κεντροαριστεράς Φρανκ Μπενεντέτο 36,4% και ο Ντομένικο Τζανέτα, του ακροδεξιού “Εθνικού Μέλλοντος”, δεν ξεπερνά το 9%.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα ενώ πολλοί αναλυτές υπογραμμίζουν οτι το στοιχείο κύριας πολιτικής σημασίας είναι η αποτυχία του “Εθνικού Μέλλοντος” να στερήσει κσθοριστικό ποσοστό ψήφων από την κυβερνητική συμμαχία.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη, πάντως, ότι η προσέλευση των ψηφοφόρων δεν ξεπέρασε το 22,3%.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Φωτογραφία: La Repubblica