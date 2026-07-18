Άνοιξαν οι πόρτες της φυλακής για τον Μάριο Ροτζέρο, τον κοσμηματοπώλη από το Γκριντζάνε Καβούρ, ο οποίος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια και έξι μήνες για τη διπλή δολοφονία των ληστών Τζουζέπε Ματζαρίνο και Αντρέα Σπινέλι.

Ο κοσμηματοπώλης, πριν περάσει την πύλη του σωφρονιστικού ιδρύματος, απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το αν έχει μετανιώσει για την πράξη του: «Ναι», παραδέχτηκε, «αλλά εκ των υστέρων είναι εύκολο να μιλάς, πρέπει να βρεθείς σε αυτές τις καταστάσεις». Στη συνέχεια απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: «Ο Ματαρέλα έδωσε χάρη σε έναν διακινητή που σκότωσε 30 ανθρώπους, έδωσε χάρη στη Μινέτι, νομίζω ότι θα έπρεπε να βάλει το χέρι στη συνείδησή του».

Η σύζυγος του κατέθεσε το αίτημα χάρης

Στο μεταξύ, η σύζυγος του Ροτζέρο, Μαριάντζελα Σανντρόνε, κατέθεσε το πρωί της Παρασκευής αίτηση για την απονομή χάρης. Παράλληλα, οι δικηγόροι υπέβαλαν αίτημα για αναβολή της εκτέλεσης της ποινής.

«Ελπίζουμε ότι το μέτρο θα ληφθεί πριν από τον εγκλεισμό στη φυλακή», εξηγεί στο πρακτορείο ειδήσεων Ansa ο Σέρτζιο Νοβάνι, δικονομικός αναλυτής που συντονίζει την υπερασπιστική ομάδα μαζί με τον δικηγόρο Στέφανο Μαρκολίνι.

Το χρονικό της ληστείας

Αργά το απόγευμα της 28ης Απριλίου 2021, τρεις άνδρες, όλοι με ποινικό μητρώο, φτάνουν στο Γκριντζάνε Καβούρ, στην περιοχή του Κούνεο, για να ληστέψουν το κοσμηματοπωλείο του Μάριο Ροτζέρο. Οι δύο μπήκαν στο κατάστημα προσποιούμενοι τους πελάτες, ενώ ο τρίτος περίμενε απέξω. Οι ληστές απείλησαν τη σύζυγο και την κόρη του κοσμηματοπώλη με μαχαίρι και ένα αεροβόλο όπλο, ακινητοποιήσαν την κοπέλα με tire ups και εξανάγκασαν τον Ροτζέρο να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, από το οποίο αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας περίπου 68.000 ευρώ. Μετά από περίπου δέκα λεπτά, οι τρεις τους διαφεύγουν προς το αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο στο πίσω μέρος του καταστήματος.

Βίντεο από την καταδίωξη και τους πυροβολισμούς – Προσοχή σκληρές εικόνες:

Ο Ροτζέρο τότε πήρε ένα περίστροφο που είχε κρυμμένο πίσω από τον πάγκο, τους καταδίωξε και πυροβόλησε επανειλημμένα. Δύο από τους ληστές έπεσαν νεκροί, ενώ ο τρίτος, τραυματισμένος στο πόδι, κατάφερε να διαφύγει αλλά συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Ο κοσμηματοπώλης αρχικά ανέκτησε τα τιμαλφή, στη συνέχεια όμως τα άφησε στο αυτοκίνητο των ληστών και κάλεσε το 112 για να αναφέρει το περιστατικό.

Στη δίκη, ο Ροτζέρο καταδικάζεται πρωτόδικα σε 17 χρόνια φυλάκισης για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο εφετείο, τον Δεκέμβριο του 2025, η ποινή μειώνεται σε 14 χρόνια και 9 μήνες. Ο επιζών ληστής, από την πλευρά του, προχώρησε σε δικαστικό συμβιβασμό για ποινή 4 ετών και 8 μηνών.

Θεσμική σύγκρουση στην Ιταλία

Γύρω από το ζήτημα της απονομής χάρης στον Ροτζέρο πυροδότησε μια θεσμική κόντρα ανάμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Κυρηνάλιο (Προεδρία της Δημοκρατίας). Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 16ης Ιουλίου, όταν πηγές προσκείμενες στον υφυπουργό Δικαιοσύνης Αλμπέρτο Μπαλμπόνι (από το κόμμα FdI) ανακοίνωσαν ότι ο Κάρλο Νόρντιο ξεκίνησε την προκαταρκτική διαδικασία με σκοπό την απονομή χάρης.

Μέσα σε λίγες ώρες όμως έγινε γνωστό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, υπόδέχθηκε τον υπουργό για ορισμένες διευκρινίσεις επί της διαδικασίας. Η απονομή χάρης αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του Αρχηγού του Κράτους, ενώ ο υπουργός είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση της προκαταρκτικής εξέτασης και τη συνυπογραφή του διατάγματος –κάτι που επανέλαβε το Συνταγματικό Δικαστήριο με απόφασή του το 2006.

Πώς λειτουργεί η απονομή χάρης: Ποιος μπορεί να τη ζητήσει, ποιος τη χορηγεί και τι συμβαίνει με την ποινή;

Η χάρη προβλέπεται από το ιταλικό Σύνταγμα («Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να απονέμει χάρη και να μετατρέπει τις ποινές», άρθρο 87) και η ρύθμισή της έχει διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου. Ειδικότερα, το άρθρο 681 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζει ότι το αίτημα χάρης μπορεί να υποβληθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον ίδιο τον κρατούμενο, συγγενή του ή τον νομικό του εκπρόσωπο.

Η χάρη μπορεί επίσης να χορηγηθεί ακόμη και χωρίς σχετικό αίτημα από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

Η υποβολή αίτησης χάρης δεν συνεπάγεται αυτόματη αναστολή της ποινής. Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει αναστολή ακόμη και κατά τη φάση της προκαταρκτικής εξέτασης του αιτήματος. Από τεχνική άποψη, μετά την απονομή χάρης, το αδίκημα και η καταδίκη παραμένουν στο ποινικό μητρώο, αλλά η ποινή μπορεί να εξαλειφθεί, να μειωθεί ή να μετατραπεί.

Μελόνι για Ροτζέρο

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τοποθετήθηκε δημόσια για το γεγονός, μέσω της πλατφόρμας Χ.

«Αμύνομαι. Και πρέπει να σε αποζημιώσω κιόλας;» γράφει. «Δεν είναι δίκαιο. Όποιος υφίσταται ζημιά ενώ διαπράττει ένα αδίκημα δεν μπορεί να ζητήσει καμία αποζημίωση, ούτε μπορούν να το κάνουν οι συγγενείς του. Όποιος παραβιάζει τον νόμο δεν μπορεί να απαιτεί να αποζημιωθεί από εκείνον που αμύνθηκε. Το Κράτος είναι με το μέρος των νομοταγών πολιτών. Όχι των εγκληματιών».

Η ανάρτηση της πρωθυπουργού της Ιταλίας:

Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l’ultimo DDL Sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la… pic.twitter.com/pTa1m0uUTQ — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 17, 2026

Πηγή: Ansa