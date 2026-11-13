O Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου, Κίμι Αντονέλι, έζησε μία αξέχαστη στιγμή.

Πιο συγκινημένος από ποτέ, βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντήσει τον Αρχηγό του Κράτους, Σέρτζιο Ματαρέλα. Επέλεξε να φορέσει ένα κοστούμι με σακάκι και γραβάτα.

Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, κατακτά πραγματικά τους πάντες χάρη στην απλότητά του.

«Θα έρθετε να δείτε κάποιον αγώνα του χρόνου; Θα ήταν ωραίο να σας έχουμε στη Μόντσα» είπε ο Αντονέλι στον Πρόεδρο Ματαρέλα.

«Ποιος θα αρνιόταν αυτήν την πρόσκληση!», απάντησε ενθουσιασμένος ο Πρόεδρος.

Ο νεαρός αθλητής, προερχόμενος από το καρτ, υπήρξε δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία OK, το 2020 και το 2021. Στα μονοθέσια κατέκτησε το γερμανικό πρωτάθλημα Formula 4 ADAC, το ιταλικό πρωτάθλημα Formula 4 και το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Formula 4 των FIA Motorsport Games το 2022. Το 2023 κέρδισε τη Formula Regional Middle East και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Formula Regional.

Το 2025 έκανε το ντεμπούτο του στη Φόρμουλα 1 με τη Mercedes. Στη διοργάνωση έχει σημειώσει αρκετά ρεκόρ νεότητας, μεταξύ των οποίων το ρεκόρ του νεότερου οδηγού που πέτυχε pole position σε Γκραν Πρι, του νεότερου Ιταλού νικητή αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και του νεότερου οδηγού που βρέθηκε επικεφαλής της βαθμολογίας οδηγών.

Το 2026 έγινε ο πρώτος οδηγός που πέτυχε τις πέντε πρώτες νίκες της καριέρας του σε ισάριθμα διαδοχικά Γκραν Πρι.

Πηγή: corriere della sera