Η Υπηρεσία Τύπου της Αγίας Έδρας επιβεβαίωσε ότι ο Πάπας Λέων πρόκειται να μεταβεί στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη και στο Περού, για το προγραμματισμένο ταξίδι του, από τις 6 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.

Ο ποντίφικας θα πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι, με τη σύμφωνη γνώμη των γιατρών που τον εγχείρισαν πριν από δυο εβδομάδες, στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης. Κατά την επέμβαση, ως γνωστόν, πραγματοποιήθηκε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα, εξαιτίας αδενοκαρκινώματος.

«Ο Πάπας αναμένει με μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά το ταξίδι αυτό, το οποίο θα προσφέρει την ευκαιρία ενίσχυσης των δεσμών με τις τοπικές εκκλησίες, ενθάρρυνσης των πιστών στην αποστολή, κομίζοντας ένα μήνυμα ελπίδας στους λαούς του Περού, της Ουρουγουάης και της Αργεντινής. Ο ποντίφικας θα συναντήσει την πίστη τους και θα συμμεριστεί την ελπίδα και την ειρήνη που ο Χριστός φέρει στον κόσμο ετούτο», αναφέρει το Βατικανό.