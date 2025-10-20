Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Για μία ακόμη φορά η άσκοπη οπαδική βία οδήγησε στον θάνατο ενός ανθρώπου. Συγκεκριμένα ο οδηγός του λεωφορείου που μετέφερε φιλάθλους της ομάδας μπάσκετ της Πιστόια σκοτώθηκε όταν όχημα, το οποίο επέστρεφε από το Ριέτι μετά τη νίκη της ομάδας επί της Ριέτι με 88-73 για το πρωτάθλημα της Α2 μπάσκετ, δέχθηκε επίθεση από οπαδούς αντίπαλης ομάδας, με αποτέλεσμα τον τραγικό του θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο χτυπήθηκε από αντικείμενα, ένα εκ των οποίων έπληξε θανάσιμα τον οδηγό.

Οι αρχές διερευνούν αν επρόκειτο για οργανωμένη ενέδρα ή για μεμονωμένο περιστατικό που ξέφυγε από τον έλεγχο.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα Pistoia Basket 2000 εξέφρασε «σοκ και βαθύ αποτροπιασμό» για το συμβάν, τονίζοντας:

«Μάθαμε με φρίκη για τον θάνατο ενός εκ των δύο οδηγών που συνόδευαν τους οπαδούς μας. Εν αναμονή των επίσημων πορισμάτων, ο σύλλογος καταδικάζει απερίφραστα τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό δυστύχημα».

Ο πρόεδρος της ομάδας, Joseph David, απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στην οικογένεια του θύματος, υπογραμμίζοντας ότι «καμία αθλητική αντιπαλότητα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής».

Η ιταλική αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει νέο κύμα συζήτησης γύρω από την οπαδική βία στα ιταλικά γήπεδα.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας, Αντρέα Αμπόντι, σε ανάρτησή του στο Χ γράφει:

«Μα πώς μπορείς να πεθαίνεις έτσι, καθώς επιστρέφεις σπίτι από έναν αγώνα μπάσκετ; Η επίθεση που διαπράχθηκε απόψε κοντά στο Ριέτι από εγκληματίες που έγιναν δολοφόνοι και δεν μπορούν ποτέ να χαρακτηριστούν οπαδοί είναι σοκαριστική. Ο αθλητισμός είναι ζωή και αυτοί οι εγκληματίες απέχουν έτη φωτός από τις αθλητικές αξίες. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του δεύτερου οδηγού του λεωφορείου των οπαδών της Πιστόια, που χτυπήθηκε θανάσιμα από την δολοφονική τρέλα».

με πληροφορίες από: Corriere Della Sera