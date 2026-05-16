Αυτοκίνητο που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα παρέσυρε περίπου δέκα πεζούς στη Μόντενα της Ιταλίας, προκαλώντας το απόλυτο χάος στην τοπική κοινότητα της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες είναι επτά και η κατάσταση της υγείας των δύο κρίνεται σοβαρή. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Via Emilia, με το όχημα να έρχεται από την πλατεία Largo Garibaldi και να ακινητοποιείται προσκρούοντας σε βιτρίνα καταστήματος.

Δείτε βίντεο από τον οδηγό που παρασύρει τους πεζούς σε δρόμο της Μοντένα:

Ο οδηγός, ο οποίος συνελήφθη, ονομάζεται Σαλίμ ελ Κούντρι (Salim el Koudri) και είναι 31 ετών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας «έδρασε κατά’ αυτόν τον τρόπο λόγω μνησικακίας, επειδή ένιωθε ότι δεχόταν μπούλινγκ».

Αφού παρέσυρε τους πεζούς, ο 31χρονος διέφυγε πεζός και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έβγαλε μαχαίρι, χτυπώντας έναν περαστικό που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει. Ο νεαρός συνελήφθη από την αστυνομία με τη βοήθεια πολιτών στη διασταύρωση των οδών Rua Pioppa και corso Adriano.

«Το αμάξι πήγαινε με 100 χλμ/ώρα, είδαμε ανθρώπους να πετάγονται στον αέρα»

«Είδαμε το αυτοκίνητο να έρχεται, στόχευε το πεζοδρόμιο. Ανέπτυξε ξαφνικά ταχύτητα. Πήγαινε τουλάχιστον με 100 χιλιόμετρα την ώρα, είδαμε ανθρώπους να πετάγονται στον αέρα», περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες.

«Καθώς προσπαθούσα να βοηθήσω την κυρία με τα ακρωτηριασμένα πόδια, ο οδηγός άρχισε να τρέχει. Έτσι τον κυνήγησα και στο μεταξύ με ακολούθησαν άλλα 4-5 άτομα. Χάθηκε πίσω από μια σειρά αυτοκινήτων και μετά εμφανίστηκε ξανά με ένα μαχαίρι στο χέρι. Μουρμούριζε κάτι, αλλά δεν ήταν ιταλικά», περιέγραψε ένας άνδρας που ήταν μπροστά στο περιστατικό.

Πρόσθεσε: «Δέχτηκα δύο χτυπήματα, ένα στο στήθος (στο ύψος της καρδιάς) και ένα στο κεφάλι. Ακολούθησε συμπλοκή. Κατάφερα να αποφύγω το ένα χτύπημα, αλλά το άλλο με βρήκε. Μετά του ακινητοποίησα τον καρπό και σταμάτησε».

Δείτε εικόνες από το σημείο του περιστατικού:

«Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης

«Πρόκειται για μια δραματική πράξη. Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος», δήλωσε ο δήμαρχος, Μάσιμο Μετσέτι.

«Όποια κι αν είναι τα κίνητρα, πρόκειται για ένα βαρύτατο περιστατικό. Αν επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση, θα ήταν ακόμη πιο σοβαρό. Ο δράστης που φαίνεται να είναι βορειοαφρικανικής καταγωγής, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και ανακρίνεται», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια τόνισε πως «Δεν υπάρχουν θύματα, αλλά επτά τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Maggiore της Μπολόνια. Μερικοί πολίτες βοήθησαν στη σύλληψη του οδηγού. Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους πολίτες. Ο άνδρας ήταν μάλιστα οπλισμένος με μαχαίρι, έδειξαν θάρρος και μεγάλο αίσθημα ευθύνης ως πολίτες. Τους εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες σε αυτή τη δραματική στιγμή».

«Μια γυναίκα πιθανότατα θα χρειαστεί να υποστεί ακρωτηριασμό και στα δύο πόδια: είναι το άτομο που συνεθλίβη πάνω στη βιτρίνα του καταστήματος», κατέληξε.

Πηγή: LaRepubblica