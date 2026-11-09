Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Κάπρι στην Ιταλία το πρωί του Σαββάτου (07/11), όταν δύο τεράστιοι υδροστρόβιλοι εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα πάνω από τη θάλασσα, δημιουργώντας σκηνές που παρέπεμπαν σε κινηματογραφική παραγωγή.

Το φαινόμενο έλαβε χώρα ακριβώς μπροστά από τους επιβλητικούς βραχώδεις σχηματισμούς Φαραλιόνι, το πλέον εμβληματικό αξιοθέατο του νησιού.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο ογκώδεις περιστρεφόμενες στήλες κατέρχονταν από τα σκοτεινά σύννεφα μέχρι την επιφάνεια των υδάτων, ενώ η μικρή απόσταση μεταξύ τους δημιουργούσε από συγκεκριμένες γωνίες την ψευδαίσθηση μιας φυσικής αψίδας πάνω από τη Μεσόγειο.

Το μετεωρολογικό πλαίσιο στην Καμπανία

Παρότι οι υδροστρόβιλοι δεν είναι άγνωστοι στην περιοχή, η ταυτόχρονη εμφάνιση δύο τόσο κοντινών χωνιών θεωρείται εξαιρετικά σπάνια:

Το περιστατικό εκδηλώθηκε σε συνθήκες έντονης κακοκαιρίας στην περιφέρεια της Καμπανίας, όπου βρισκόταν σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για σφοδρές καταιγίδες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι υδροστρόβιλοι διατήρησαν την πορεία τους αποκλειστικά στη θάλασσα και δεν προσέγγισαν τη στεριά, με αποτέλεσμα να μην αναφερθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Πώς δημιουργούνται οι υδροστρόβιλοι

Οι υδροστρόβιλοι είναι περιστρεφόμενες στήλες αέρα που σχηματίζονται πάνω από υδάτινες εκτάσεις όταν επικρατεί έντονη αστάθεια:

Αναπτύσσονται κυρίως όταν ψυχρές αέριες μάζες κινούνται πάνω από σχετικά θερμότερες θαλάσσιες επιφάνειες, δημιουργώντας έντονες θερμοκρασιακές διαφορές που τροφοδοτούν ισχυρά ανοδικά ρεύματα και καταιγιδοφόρα νέφη.

Το ορατό «χωνί» δεν αποτελείται εξ ολοκλήρου από θαλασσινό νερό, αλλά κυρίως από συμπυκνωμένα σταγονίδια υδρατμών, ενώ κοντά στην επιφάνεια του νερού παρασύρεται και θαλάσσιο σπρέι.

Στη Μεσόγειο καταγράφονται συχνότερα στα τέλη του καλοκαιριού και κατά το φθινόπωρο, περίοδο κατά την οποία η θάλασσα διατηρεί υψηλή θερμοκρασία ενώ η ατμόσφαιρα ψύχεται.

Παρά την απουσία προβλημάτων στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τέτοιοι σχηματισμοί ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για μικρά σκάφη και όσους βρίσκονται εν πλω.