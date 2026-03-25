Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δέχτηκε την παραίτηση του υφυπουργού Δικαιοσύνης Αντρέα Ντελμάστρο και της Τζούζι Μπαρτολότσι, στενής συνεργάτιδάς του, μετά την ήττα της κυβέρνησης στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Οι δύο παραιτήσεις θεωρούνται άμεση πολιτική συνέπεια της αρνητικής έκβασης του δημοψηφίσματος και, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκαν προσωπικά από την Μελόνι.

Ο Αντρέα Ντελμάστρο παραιτήθηκε μετά τις αποκαλύψεις ότι στο παρελθόν είχε ανοίξει εστιατόριο μαζί με την κόρη αχυρανθρώπου της Μαφίας.

Η Τζούζι Μπαρτολότσι, από την πλευρά της, είχε προκαλέσει σάλο κατά την προεκλογική εκστρατεία όταν παρομοίασε τους δικαστές με «εκτελεστικά αποσπάσματα».

Παράλληλα, η Μελόνι φέρεται να ζήτησε από την υπουργό Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ να ακολουθήσει το παράδειγμα των δύο παραιτηθέντων.

Η Σαντανκέ έχει παραπεμφθεί σε δίκη για πλαστογράφηση ισολογισμού της ιδιωτικής της εταιρείας και ερευνάται για απάτη σε βάρος του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός Τουρισμού δεν φαίνεται διατεθειμένη να παραιτηθεί.

Τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ζητήσει και την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την απόρριψη της μεταρρύθμισης από τους πολίτες.

με πληροφορίες από: La Repubblica