Την παραίτησή της ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα η υπουργός Τουρισμού της Ιταλίας, Ντανιέλα Σαντανκέ. Χθες βράδυ (24/3), η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε ζητήσει την παραίτηση της Σαντανκέ “για λόγους θεσμικής ευαισθησίας”.

Η επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Τουρισμού ερευνάται για απάτη σε βάρος του Ιταλικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ παράλληλα έχει παραπεμφθεί σε δίκη για πλαστό ισολογισμό.

Η Ντανιέλα Σαντανκέ τόνισε ότι “υπακούει στην Μελόνι” αλλά πρόσθεσε ότι “το ποινικό της μητρώο είναι πεντακάθαρο”. Την ερχόμενη εβδομάδα, το ιταλικό κοινοβούλιο επρόκειτο να συζητήσει πρόταση μομφής κατά της παραιτηθείσας υπουργού.

Χθες βράδυ παραιτήθηκαν επίσης ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Αντρέα Ντελμάστρο και η Τζούζι Μπαρτολότσι, η υπεύθυνη του ιδιαίτερου γραφείου του υπουργού Δικαιοσύνης.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για σειρά συνεπειών της ήττας της κυβερνητικής παράταξης στο προχθεσινό δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η Τζόρτζια Μελόνι προσπαθεί να στείλει, με τη στρατηγική αυτή, ένα μήνυμα πολιτικής ανανέωσης.

Η Ντανιέλα Σαντανκέ ήταν από τα βασικά στελέχη του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι.