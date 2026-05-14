Στο νοσοκομείο του Ούντινε άφησε την τελευταία του πνοή ο 18χρονος Μάσιμο από τη Μονόπολι. Ο νεαρός έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Λινιάνο Σαμπιαντόρο, το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Η τρίτη Λυκείου του σχολείου «Galileo Galilei – Marie Curie» πήγε την καθιερωμένη εκδρομή της τελευταίας τάξης, χωρίς να περιμένει ότι θα συμβεί μια τέτοια τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάσιμο έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων, και εδώ και έντεκα ημέρες βρισκόταν σε κώμα, από το οποίο δεν «ξύπνησε» ποτέ. Η οικογένεια του 18χρονου έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη δωρεά των οργάνων του.

Υποτροφία στο όνομά του

Ο πατέρας του, Πιέτρο, ίδρυσε στη συνέχεια την υποτροφία «Massimo Guccione», μια συλλογή πόρων που φέρει το όνομά του και την ιστορία του, με σκοπό να βοηθήσει στην ακαδημαϊκή πορεία άλλων άξιων νέων της πόλης.

«Η γενναιοδωρία του Μάσιμο, η απέραντη αγάπη και η ευαισθησία των φίλων του, δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή ως ευγνωμοσύνη εκείνων που θα ακολουθήσουν μετά από αυτόν». «Στόχος είναι να ανταμειφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άξιοι μαθητές στην τελευταία τάξη του Λυκείου στον Δήμο Μονόπολι, οι οποίοι έχουν διακριθεί μέσω της αφοσίωσης και των επιτευγμάτων τους κατά το Σχολικό Έτος 2025-2026».

Ο Μάσιμο ήταν ταλαντούχος στην φυσική. Τον Απρίλιο, εκπροσώπησε το σχολείο του στην Ιταλική Ολυμπιάδα Φυσικής στη Σενιγκάλια.

Πηγή: La Repubblica