Μετά την απόφαση των πετρελαϊκών εταιριών Εni και Italiana Petroli να θέσουν πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, και η εταιρία Q8 Italia ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση.

«Η Q8 Italia, αποδεχόμενη σχετική έκκληση της ιταλικής κυβέρνησης, θα θέσει πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία της υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών», αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Η εταιρία πρόσθεσε ότι το εν λόγω μέτρο πρόκειται να εφαρμοστεί για διάστημα τριάντα ημέρων, αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου, «με στόχο να υπάρξουν χειροπιαστές, θετικές επιπτώσεις στους καταναλωτές».

Την ευαρέσκειά της για την απόφαση εξέφρασε με ανάρτησή της και η ίδια η Μελόνι, που ευχαρίστησε το Κουβέιτ και τον όμιλο που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις της Q8 στην Ιταλία, επειδή ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ιταλικής κυβέρνησης προς τις εταιρείες ενέργειας να συμβάλουν στον περιορισμό των τιμών των καυσίμων.

Χθες τέθηκε σε εφαρμογή το πλαφόν που υιοθέτησε η εταιρία Εni (το 32% των μετοχών της οποίας ανήκει στο ιταλικό δημόσιο) και σήμερα η σχετική «έκπτωση» άρχισε να εφαρμόζεται και στα πρατήρια βενζίνης της εταιρίας Italiana Petroli, ιδιοκτησίας του κρατικού πετρελαϊκού ομίλου του Αζερμπαϊτζάν.