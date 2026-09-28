«Ανάσα» στους οδηγούς της Ιταλίας αναμένεται να δώσουν δύο πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, καθώς προχωρούν στην επιβολή πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.

Τον δρόμο των μειώσεων άνοιξε η Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (Eni). Η απόφασή της τίθεται σε εφαρμογή το πρωί της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου, στις 08:00 (τοπική ώρα) και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα.

Σε αυτό το διάστημα, η ανώτατη τιμή της βενζίνης στα πρατήρια της Eni «κλειδώνει» στα 1,99 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης θα διατίθεται στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο. Υπενθυμίζεται ότι το ιταλικό δημόσιο ελέγχει περίπου το 32% των μετοχών της Eni, διατηρώντας το δικαίωμα ορισμού του διοικητικού συμβουλίου και άσκησης βέτο σε στρατηγικής σημασίας ζητήματα, ενώ η εταιρεία κατέχει το 20% των πρατηρίων υγρών καυσίμων σε ολόκληρη την ιταλική επικράτεια.

Στον ίδιο δρόμο κινήθηκε και η αζέρικων συμφερόντων εταιρεία Italiana Petroli, η οποία ανακοίνωσε πως προχωρά και η ίδια σε μείωση των τιμών στη βενζίνη και το ντίζελ από τη Δευτέρα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ικανοποίησε ιδιαίτερα την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία έσπευσε να ευχαριστήσει δημόσια τις δύο εταιρείες για τη στάση τους. Μάλιστα, διαβεβαίωσε πως «η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και την προστασία της αγοραστικής τους δύναμης».