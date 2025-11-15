Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Ένα λάθος με… πολύ υψηλό κόστος έκανε ο Εμανουέλε Κάνι, σύμβουλος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Σαρδηνίας, ο οποίος κατεβαίνοντας τις σκάλες στο Παλάτσο Πιατσεντίνι της Ρώμης, σκόνταψε, έχασε την ισορροπία του και έπεσε με το κεφάλι πάνω σε ένα ιστορικό βιτρό.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τον κ. Κάνι να καταστρέφει το έργο του φουτουριστή Mario Sironi, το οποίο δημιουργήθηκε το 1932 και θεωρείται ανεκτίμητης αξίας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Τέταρτη, 12 Νοεμβρίου. Ο σύμβουλος δεν τραυματίστηκε σοβαρά από το ατύχημα, αλλά κινδύνευσε να πέσει έξω από το παράθυρο, το οποίο βρίσκεται σε ύψος 10 μέτρων από το ισόγειο.

Τη συμπαράστασή του στον σύμβουλο εξέφρασε ο υπουργός Επιχειρήσεων, Αντόλφο Ούρσο.

Δείτε το βίντεο: