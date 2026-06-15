Την ανάγκη να τερματιστούν άμεσα οι εχθροπραξίες στον Λίβανο υπογράμμισε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ώστε να μπει ένα οριστικό τέλος τόσο στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, όσο και στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας επεσήμανε ότι η Ρώμη θα συνεχίσει τις διπλωματικές της προσπάθειες, ενώ δήλωσε την ετοιμότητα της χώρας του να έχει ενεργή παρουσία στο λιβανικό έδαφος. Στόχος αυτής της παρουσίας θα είναι η υποστήριξη και η οργάνωση των επίσημων Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, οι οποίες, όπως τόνισε, οφείλουν να έχουν τον καθολικό έλεγχο της χώρας, καθώς είναι απαράδεκτο τμήματά της να ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ.

Κλείνοντας, ο Ταγιάνι επιβεβαίωσε ότι η Ιταλία θα παραμείνει προσηλωμένη στη συμμετοχή της στην ειρηνευτική αποστολή UNIFIL, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα του διατηρεί ήδη παρουσία στον Λίβανο, μέσω διμερούς αποστολής που εστιάζει στην εκπαίδευση του εθνικού στρατού της χώρας.

Η στάση της Χεζμπολάχ απέναντι στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Παράλληλα, με ικανοποίηση υποδέχτηκε η Χεζμπολάχ το μνημόνιο κατανόησης που επιτεύχθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, εκφράζοντας τις θερμές της ευχαριστίες προς την Τεχεράνη για την επιμονή της να ενταχθεί και ο Λίβανος στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η οργάνωση δήλωσε «βαθιά ευγνώμων» προς τον σύμμαχό της για τη σταθερή υποστήριξη προς τον Λίβανο, τον λαό και την αντίστασή του, αλλά και για το γεγονός ότι το Ιράν έθεσε ως όρο να αποτελέσει ο Λίβανος συμβαλλόμενο μέρος σε κάθε διευθέτηση που οδηγεί σε εκεχειρία.

Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η Χεζμπολάχ, η οποία βρισκόταν σε πολεμική σύρραξη με το Ισραήλ από τις 2 Μαρτίου, προχώρησε σήμερα (15/6), σε παύση των επιθέσεών της προς το ισραηλινό έδαφος. Παρ’ όλα αυτά, έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα προς το Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί καμία ενέργεια που θα πλήξει τον λιβανικό λαό ή θα παραβιάσει την κυριαρχία της χώρας.