Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα επιβεβαίωσε την απονομή χάριτος στη Νικόλ Μινέτι, από τις πρωταγωνίστριες της υπόθεσης “μπούνγκα-μπούνγκα”. Η 41χρονη Μινέτι, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών και 11 μηνών για υπόθαλψη μαστροπείας και υπεξαίρεση χρημάτων.

Η απόφαση να της απονεμηθεί χάρη συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα υγείας του ανηλίκου που έχει υιοθετήσει η Μινέτι με τον σύζυγό της.

Η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, με έρευνά της είχε υποστηρίξει ότι η Μινέτι δεν είχε δείξει πραγματική μεταμέλεια και ότι στη νέα της ζωή στη Λατινική Αμερική διαχειρίστηκε έπαυλη στην οποία φέρονται να εκπορνεύονταν νεαρές κοπέλες.

Η προεδρία της Ιταλικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, έκανε γνωστό ότι έπειτα από νέα έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου δεν βρέθηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τα σχετικά ρεπορτάζ και ότι κατά συνέπεια η απονομή χάριτος επιβεβαιώνεται.

Η Il Fatto Quotidiano, από τη μεριά της, υπογράμμισε ότι η εισαγγελία του Μιλάνου δεν ζήτησε τη συνεργασία των δικαστικών αρχών της Ουρουγουάης για να μπορέσει να καταθέσει μία μάρτυρας, η οποία δούλευε στην έπαυλη του συζύγου της Μινέτι και είχε δώσει σειρά συνεντεύξεων σε δημοσιογράφους της.

Φωτογραφία: La Repubblica/ANSA