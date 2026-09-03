Η στρατιωτική Εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικό Μέλλον».

Αντικείμενο της δικαστικής παρέμβασης είναι η διακρίβωση τυχόν καταλήψεων διοικητικών και οργανωτικών θέσεων εντός του κομματικού μηχανισμού από μέλη των Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε μετά από σχετικές αναφορές συνδικαλιστικού φορέα των στρατιωτικών, στις οποίες επισημαίνεται η ρητή θεσμική απαγόρευση συμμετοχής του προσωπικού του στρατεύματος σε ηγετικά κλιμάκια πολιτικών σχηματισμών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η στρατιωτική στολή και τα σύμβολά της απαγορεύεται αυστηρά να αξιοποιούνται για σκοπούς πολιτικής ή κομματικής προπαγάνδας, ενώ στο υλικό της δικογραφίας συνεκτιμώνται και σχετικά δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου.