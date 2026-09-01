Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το δημοφιλές θέρετρο της Ταορμίνα, στη νότια Σικελία, καθώς μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Δευτέρα (31/8) απειλεί πλέον άμεσα τον οικιστικό ιστό της περιοχής.

Η ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση ενός οίκου ευγηρίας, μεταφέροντας με ασφάλεια τους ηλικιωμένους. Παράλληλα, για την αποφυγή εγκλωβισμών, αποφασίστηκε η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα από τα μεγαλύτερα τούνελ της περιοχής.

Στο πεδίο διεξάγεται τιτάνια μάχη για τον περιορισμό του μετώπου. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια ανδρών και γυναικών της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η δημοτική αστυνομία, επιχειρούν ακατάπαυστα, εστιάζοντας τις προσπάθειές τους στον έλεγχο της φωτιάς στην περιοχή Άρκο ντέι Καπουτσίνι.

Την αγωνιώδη κατάσταση που επικρατεί περιέγραψε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ο δήμαρχος της πόλης, Κατένο ντε Λούκα, αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές για σκόπιμη ενέργεια.

«Η πόλη μας φλέγεται. Η κατάσταση στην περιοχή Τζαπούλα είναι πραγματικά τραγική. Έφτασε ελικόπτερο της Πυροσβεστικής, περιμένουμε τα καναντέρ», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο. «Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό», πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Το βίντεο του δημάρχου: