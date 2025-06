Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στο πανεπιστήμιο του Βιτέρμπο, σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από την Ρώμη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει επεκταθεί από την στέγη της Γεωπονικής Σχολής- όπου πραγματοποιούνται έργα- στο σύνολο του κτηρίου.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση, οι αίθουσες μπόρεσαν να εκκενωθούν, αλλά πριν από λίγο κατέρρευσε μέρος του δεύτερου ορόφου της σχολής.

Τέσσερις μονάδες της πυροσβεστικής συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς και δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστά, για προληπτικούς λόγους, τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους.

Viterbo, incendio all’Università della Tuscia al Riello. Le fiamme hanno fatto crollare il tetto della facoltà di Agraria dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Evacuati studenti e professori. Non si registrano al momento feriti pic.twitter.com/1sg6nWxydD

BREAKING: The University of Tuscia al Riello in Viterbo, Italy is on fire…pic.twitter.com/ai8xLPZyop

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 4, 2025