Αναστάτωση επικράτησε σε δημοτικό σχολείο στο Τρεπούτσι της Ιταλίας, καθώς μέσα σε χολική τσάντα ενός 6χρονου μαθητή εντοπίστηκε ένα μαχαίρι.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου με τους εκπαιδευτικούς να έχουν μείνει σοκαρισμένοι. Τον συναγερμό σήμανε η δασκάλα, την οποία ειδοποίησε ένας συμμαθητής του παιδιού.

Ένας γρήγορος έλεγχος στην τσάντα του μικρού αγοριού αποκάλυψε την παρουσία ενός κουζινομάχαιρου 13 εκατοστών. Η διεύθυνση του σχολείου ειδοποιήθηκε αμέσως και στο σχολείο έφτασαν οι γονείς του εξάχρονου.

Στο σχολείο έσπευσαν και οι αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το παιδί ενδέχεται να παρακινήθηκε από συμμαθητή του να φέρει το μαχαίρι στην τάξη ύστερα από προηγούμενο καβγά με άλλους μαθητές.

Οι Καραμπινιέροι προχώρησαν σε έρευνες, τις οποίες συντονίζει η Εισαγγελία Ανηλίκων του Λέτσε.

Πηγή: L’ Unione Sarda