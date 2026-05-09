Σε κατάσταση προληπτικού συναγερμού τέθηκαν οι υγειονομικές Αρχές της Ιταλίας, καθώς το Υπουργείο Υγείας της χώρας ενεργοποίησε άμεσα τη διαδικασία επιτήρησης για τέσσερις επιβάτες αεροπορικής πτήσης. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την επιβεβαίωση ότι οι συγκεκριμένοι πολίτες ήρθαν σε επαφή με μια γυναίκα η οποία είχε ταξιδέψει προηγουμένως με το κρουαζιερόπλοιο Mv Hondius και έχασε τη ζωή της, από τον Χανταϊό.

Οι τέσσερις επιβάτες της εταιρείας KLM, οι οποίοι βρίσκονται πλέον υπό στενή παρακολούθηση, διαμένουν στις περιφέρειες της Καλαβρίας, της Τοσκάνης, του Βένετο και της Καμπανίας. Παρά την ανησυχία που προκαλεί η φύση του ιού, οι Αρχές στη Ρώμη εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος μετάδοσης θεωρείται αντικειμενικά περιορισμένος.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γυναίκα που απεβίωσε παρέμεινε εντός του αεροσκάφους μόνο για λίγα λεπτά πριν αποβιβαστεί, γεγονός που μειώνει δραστικά τον χρόνο έκθεσης των υπόλοιπων επιβατών. Μέχρι στιγμής, κανένας από τους τέσσερις Ιταλούς πολίτες δεν έχει παρουσιάσει ύποπτα συμπτώματα, με το Υπουργείο Υγείας να υπογραμμίζει ότι το μέτρο της επιτήρησης έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα και εντάσσεται στα αυστηρά διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις τοπικές υγειονομικές μονάδες των περιφερειών, ενώ η άμεση κινητοποίηση των ιταλικών Αρχών αναδεικνύει την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού απέναντι σε πιθανούς υγειονομικούς κινδύνους, διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία και την ενημέρωση των πολιτών με ψυχραιμία και διαφάνεια.