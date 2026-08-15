Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, στην επαρχία της Κατάνια, στη Σικελία της Ιταλίας, έπειτα από σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το φαινόμενο, το οποίο συνδέεται άμεσα με την ηφαιστειακή δραστηριότητα της Αίτνας, είχε ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί γνωστό ρήγμα της περιοχής, προκαλώντας ρωγμές στο έδαφος, ζημιές στο οδικό δίκτυο και προληπτικές εκκενώσεις.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) της Ιταλίας, ο σεισμός καταγράφηκε στις 12:24 το μεσημέρι, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε απόσταση μόλις 7 χιλιομέτρων από την πόλη Λινγκουαγκλόσα (Linguaglossa).

Αυτό που έκανε τη δόνηση ιδιαίτερα αισθητή και τρομακτική για τους κατοίκους των περιοχών στους πρόποδες της Αίτνας ήταν το εξαιρετικά μικρό εστιακό βάθος, το οποίο υπολογίστηκε μόλις στο 1 χιλιόμετρο. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις μικρότερους μετασεισμούς που ακολούθησαν την κύρια δόνηση.

Ενεργοποιήθηκε το ρήγμα «Περνικάνα»

Ο σεισμός άφησε εμφανή σημάδια στο ανάγλυφο της περιοχής. Όπως εξήγησε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Σικελίας, Σάλβο Κοτσίνα, η δόνηση προκλήθηκε από το «άνοιγμα» (επανενεργοποίηση) του ρήγματος Pernicana, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του ηφαιστείου και συνδέεται με τη δραστηριότητά του.

Βίντεο και μαρτυρίες από το σημείο αποκαλύπτουν μεγάλες ρηγματώσεις στο έδαφος. Το σοβαρότερο πλήγμα δέχτηκε η οδός «Mare Neve» (Θάλασσα-Χιόνι) που οδηγεί στο Piano Provenzana. Ειδικότερα, στην περιοχή Ragabo (γνωστή ως Clan dei Ragazzi), και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στα καταφύγια Brunek και Casa dei Ragazzi, το οδόστρωμα έχει κοπεί στα δύο από τις ρωγμές.

Προληπτικές εκκενώσεις και έλεγχοι

Λόγω των ζημιών στο οδικό δίκτυο και για την αποφυγή τραυματισμών, οι Αρχές διέταξαν την άμεση εκκένωση κοντινών εγκαταστάσεων. Περίπου 80 άτομα, ανάμεσά τους ιδιοκτήτες και πελάτες αρκετών εστιατορίων της περιοχής, απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, ως καθαρά προληπτικό μέτρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας, της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς και τεχνικοί του Δήμου και της Επαρχίας για να εκτιμήσουν την κατάσταση. Όπως τόνισε ο κ. Κοτσίνα, πέραν των ρωγμών στον δρόμο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για περαιτέρω ζημιές σε κτήρια, ωστόσο οι έλεγχοι και οι αυτοψίες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Rai και La Repubblica