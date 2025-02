Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας έπληξε την περασμένη νύχτα το νησί Έλβα, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την ακτή της Τοσκάνης.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα για να απεγκλωβίσουν δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγουν από τις κατοικίες τους, καθώς η στάθμη του νερού, λόγω της ασταμάτητης βροχής, ανέβαινε συνεχώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This is Bagnaia, a hamlet of Portoferraio on Elba Island, Italy tonight….🌊👀 pic.twitter.com/TcBeqfMmcK

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 13, 2025