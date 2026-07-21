Έντονες διαμαρτυρίες και επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας στους δρόμους της Μπολόνια στην Ιταλία, όταν συγκεντρωμένοι πολίτες ήρθαν σε αντιπαράθεση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε ο αιφνίδιος θάνατος του 42χρονου Μαροκινού, Φακίρ Αμπντελραχίμ, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας εκδήλωσε έντονα επιθετική συμπεριφορά που ενδεχομένως οφειλόταν σε ψυχωτικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο να τον ακινητοποιήσουν στο έδαφος.

Οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τον 42χρονο, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα άσθματος και καρδιάς, να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του και σταματήσει να αναπνέει, γεγονός που προκάλεσε κύμα οργής στην τοπική κοινωνία.

Κατά την αποψινή κινητοποίηση διαμαρτυρίας, ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, σιδηρολοστούς και κροτίδες εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι έκαναν χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνων. Η οικογένεια του θύματος είχε ζητήσει επανειλημμένα να μη γίνει χρήση βίας.

Η αδελφή του άτυχου άνδρα, η οποία παρακολούθησε χθες το τραγικό συμβάν, απηύθυνε έκκληση να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη. Αίσθηση προκάλεσε, όπως υπογραμμίζουν πολλοί δημοσιογράφοι, ότι κατά την ακινητοποίηση και τις εκκλήσεις σε βοήθεια του 42χρονου, σε ελάχιστη απόσταση ήταν παρόντες νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού οι οποίοι δεν παρενέβησαν.

Η εισαγγελία της Μπολόνια έκανε γνωστό ότι διεξάγονται έρευνες σε βάρος έξι ανθρώπων και ότι «τα συμβάντα είναι πιο εκτεταμένα από όσα φαίνονται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο». Θα πρέπει να διαπιστωθεί αν δυο αστυνομικοί και τέσσερις νοσηλευτές ευθύνονται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά, η εισαγγελική έρευνα προβλέπει την τήρηση ειδικής διαδικασίας, μετά την εφαρμογή ειδικού μέτρου που θέσπισε η κυβέρνηση Μελόνι. Κάτι που σημαίνει ότι η έρευνα διεξάγεται, έχοντας υπόψη ότι νοσηλευτές και αστυνομικοί «βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω βάσιμης, επαγγελματικής αιτίας».

Πηγή βίντεο: corriere.it