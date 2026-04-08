Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στην Κεντροανατολική Ιταλία, οδήγησαν το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου, στην επανενεργοποίηση της μεγάλης κατολίσθησης στο Πετατσιάτο, στην περιφέρεια Μολίζε. Το φαινόμενο, με μέτωπο που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Ως αποτέλεσμα, διακόπηκε η κυκλοφορία σε βασικές αρτηρίες, όπως ο αυτοκινητόδρομος Α14 και τμήματα της Αδριατικής σιδηροδρομικής γραμμής, που συνδέουν τη Βόρεια Ιταλία με την Απουλία. Παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία σχολείων στην επαρχία του Καμπομπάσο, καθώς και ενός Πανεπιστημίου.

#Molise Preoccupazione e gravi disagi per la #frana di #Petacciato. Chiuso un tratto della A14 tra Vasto Sud e Termoli e bloccata la circolazione dei treni. Riunione della premier Meloni con Salvini, Crosetto, Ciciliano e Mantovano. Verifiche tecniche in corso@SimoneZazzera #GR1 pic.twitter.com/Ka2v0pFgMv — Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 8, 2026



Παρότι η συγκεκριμένη κατολίσθηση εκδηλώνεται συνήθως ανά περίπου 110 χρόνια, είχε επανεμφανιστεί και το 2015, προκαλώντας τότε την καταστροφή περίπου δέκα κατοικιών. Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις τοπικών αρχών, το φαινόμενο εκτείνεται σε αρκετά χιλιόμετρα, από τον οικισμό έως και την παραλιακή ζώνη. Η Πολιτική Προστασία αποδίδει την ενεργοποίηση της κατολίσθησης στον κορεσμό του εδάφους λόγω βροχοπτώσεων που ξεπέρασαν τα 200 χιλιοστά, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Ήδη από το παρελθόν, γεωλόγοι είχαν επισημάνει ότι η περιοχή θα πρέπει να μάθει να συνυπάρχει με το φαινόμενο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηρίζουν την κατολίσθηση, ως μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Οι Αρχές εξετάζουν εναλλακτικές διαδρομές, για να αποφευχθεί η απομόνωση της Απουλίας, ιδιαίτερα ενόψει της τουριστικής περιόδου. Ωστόσο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά περίπλοκη και η παύση της κατολίσθησης ενδέχεται να απαιτήσει εβδομάδες ή και μήνες, καθιστώντας προς το παρόν αδύνατη οποιαδήποτε αποκατάσταση των υποδομών.

Ανάλογη στάση τηρεί και η ιταλική κυβέρνηση, η οποία επισημαίνει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα εξεταστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων, καθώς το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά από παρόμοια κατολίσθηση στη Σικελία, στις αρχές του 2026.