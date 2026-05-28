Η επιχείρηση – αστραπή των ιταλικών αστυνομικών Αρχών πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στην πόλη Τράπανι, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες και πόλεις της Ευρώπης, όπως στην Ισπανία, την Ανδόρα, το Γιβραλτάρ, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία και το Πριγκιπάτο του Μονακό.

Ο στόχος της εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός εκατομμυρίων ευρώ που ανήκουν σε σεσημασμένο Ιταλό έμπορο ναρκωτικών, ο οποίος συνδέεται με την σικελική μαφία, Κόζα Μόστρα.

Στη συνέχεια, η επιχείρηση της αστυνομίας, επεκτάθηκε ακόμη και στον Λίβανο και στα Νησιά Κέιμαν.

Η έρευνα της Gico (Ειδική Μονάδα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος) της Guardia di Finanza του Παλέρμο, υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας με επικεφαλής τον Μαουρίτσιο ντε Λουσία, εντόπισε τον «θησαυρό» ενός διακινητή ναρκωτικών, ο οποίος ήταν στενά συνδεδεμένος με τον Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, τον πρώην αρχηγό της Κόζα Μόστρα.

Οι άνδρες της υπηρεσίας οικονομικού ελέγχου συνέλαβαν συνολικά τρία άτομα και προχώρησαν στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, εταιρειών και κεφαλαίων που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορες χώρες. Πρόκειται για μια μαζική κατάσχεση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.

«Η επιχείρηση έρχεται ως αποτέλεσμα μιας εντατικής ερευνητικής δραστηριότητας, η οποία κατέστησε εφικτό τον εντοπισμό μιας τεράστιας περιουσίας. Αυτή προέκυψε από την επανεπένδυση μεγάλων κεφαλαίων που προέρχονταν από δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες ήκμασαν ήδη από τη δεκαετία του 1980 υπό την αιγίδα της Κόζα Νόστρα του Τράπανι και προς το συμφέρον του αρχηγού της, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο», μετέδωσε με ανακοίνωσή της, η Guardia di Finanza.

Ποιος ήταν ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο

Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, όμως φαίνεται να συνδέεται με τον έμπορο ναρκωτικών που συνέλαβε πριν από λίγες ημέρες η αστυνομία της Ιταλίας ήταν ο πρώην αρχηγός της πανίσχυρης σικελικής μαφίας, Κόζα Μόστρα.

Ο Ντενάρο πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2023 στις φυλακές της πόλης Λ΄ Άκουιλα. Εξήντα δύο ετών, είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2022 στο Παλέρμο της Σικελίας, έπειτα από 30 χρόνια φυγοδικίας και έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου σε προχωρημένο στάδιο.

Παρά τις εκκλήσεις των εισαγγελέων να συνεργαστεί με τη Δικαιοσύνη, είχε αρνηθεί επανειλημμένα να αποκαλύψει τα μυστικά του. Υπό την «ηγεσία του», η ιταλική μαφία εξασφάλισε τεράστια χρηματοοικονομική εξουσία. Δεν δίστασε να διατάξει τη δολοφονία μικρών παιδιών, για να «τιμωρήσει» μετανοημένους μαφιόζους που είχαν αποφασίσει να στηρίξουν την προσπάθεια της δικαιοσύνης.

Επί τουλάχιστον τρεις δεκαετίες, ο Μεσσίνα Ντενάρο -αρχικά μαζί με τον Μπερνάρντο Προβεντσάνο- είχε τον απόλυτο έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών της Κόζα Νόστρα, σε συνεργασία με «μαφίες» της Λατινικής Αμερικής, αλλά και με την Ντράνγκετα, την μαφία της Καλαβρίας.

Mεταξύ άλλων, ήταν ο εντολοδότης των δολοφονιών δύο δικαστικών – σύμβολα του αγώνα κατά της μαφίας – του Τζοβάνι Φαλκόνε και του Πάολο Μπορσελίνο, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη Σικελία το 1992.

Με πληροφορίες από La Repubblica