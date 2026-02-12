Ένας 57χρονος κάτοικος της Torre Lapillo, μίας παραθαλάσσιας μικρής κοινότητας του Πόρτο Τσεζάρεο στη Πούλια της Νότιας Ιταλίας, πέταξε μαζί με τα σκουπίδια 20 ράβδους χρυσού συνολικής αξίας περίπου 120.000 ευρώ.

Τον «θησαυρό» κρατούσε μέσα σε ένα μεταλλικό κουτί τροφίμων, μόνο που προφανώς είχε ξεχάσει που τον είχε βάλει.

Όπως ανέφερε αργότερα ο ίδιος δεν αντιλήφθη ότι οι ράβδοι ήταν στο συγκεκριμένο μεταλλικό κουτί και το πέταξε κατά λάθος μέσα σε έναν δημόσιο κάδο απορριμμάτων στην Torre Lapillo.

Το απόγευμα της επόμενης ημέρας, μόλις κατάλαβε τι είχε κάνει, πήγε απευθείας στους Carabinieri του Πόρτο Τσεζάρεο και… κατήγγειλε το περιστατικό.

Από το… «δεν το πιστεύουμε», στην αναζήτηση στα σκουπίδια

Στην αρχή, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν την ιστορία με δόση σκωπτικής αμφιβολίας. Πώς θα μπορούσε κανείς να πετάξει κατά λάθος τόσο πολύτιμα αντικείμενα; Και να μην θυμόταν που τα είχε κρύψει;

Αλλά μόλις είδαν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, όλα άλλαξαν. Τα πλάνα έδειχναν καθαρά τον άνδρα να ρίχνει στον κάδο το μεταλλικό κουτί με τις χρυσές ράβδους.

Έτσι ξεκίνησε ένα πραγματικό «κυνήγι θησαυρού» σε… χωματερή. Οι καραμπινιέροι, με τη βοήθεια των υπεύθυνων της υπηρεσίας αποκομιδής και της κοντινής μονάδας διαλογής απορριμμάτων της χωματερής στο Ugento, εντόπισαν την εξακριβωμένη διαδρομή του απορριμματοφόρου και ξεκίνησαν να ψάχνουν ανάμεσα σε τόνους σκουπιδιών.

Παρά το γεγονός ότι το μεταλλικό κουτί είχε υποστεί φθορές από τη συμπίεση και τη μεταφορά των απορριμμάτων, όλες οι ράβδοι βρέθηκαν άθικτες και χωρίς απώλειες. Τελικά, οι καραμπινιέροι τις επέστρεψαν στον ιδιοκτήτη τους .

Με πληροφορίες από: Buonasera 24