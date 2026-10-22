Στην αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών στο Μιλάνο για την αποτροπή νέων βίαιων επεισοδίων προχωρά η Ιταλία, ενισχύοντας την επιχείρηση «Ασφαλείς δρόμοι», χωρίς ωστόσο να τους εκχωρεί πλήρεις δικαιοδοσίες αστυνομικών οργάνων.

Αναφερόμενος στο σχέδιο, ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε: «Το ότι στο Μιλάνο θα σταλούν 500 αλεξιπτωτιστές της Ταξιαρχίας “Φόλγκορε”, με μέση ηλικία άνω των 40 ετών και πολλές εμπειρίες στο εξωτερικό, για εμένα αποτελεί εγγύηση. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα ισχύσει από το Σάββατο».

Παράλληλα, εξέφρασε την προσωπική του ανακούφιση για την ενίσχυση της ασφάλειας, προσθέτοντας: «Οι αλεξιπτωτιστές θα εγγυηθούν τη δημόσια τάξη, μαζί με άλλες αστυνομικές δυνάμεις. Και με μέσα ταχείας αντίδρασης, με ελαφρά τεθωρακισμένα τύπου Lince, με drones. Θα είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι ένα μέλος του στρατού πρέπει να κάνει, σεβόμενο τους ισχύοντες κανόνες.

Ως πατέρας δυο παιδιών, αισθάνομαι πιο ασφαλής αν υπάρχουν 500 αλεξιπτωτιστές της Ταξιαρχίας “Φόλγκορε”, με δυνατότητα κρίσης, οι οποίοι θα παρακολουθούν τι ακριβώς συμβαίνει».