Στο επίκεντρο νέων κυβερνοεπιθέσεων βρέθηκε για άλλη μια φορά ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο Αντόνιο Ταγιάνι κατά τη διάρκεια της σημερινής του παρουσίας στο κοινοβούλιο στη Ρώμη, ενημερώνοντας το σώμα πως το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν εκ νέου συντονισμένες ενέργειες ψηφιακής παρενόχλησης σε βάρος του.

Τοποθετούμενος ενώπιον των βουλευτών, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν αποτελούν μεμονωμένο συμβάν, αλλά μέρος μιας επαναλαμβανόμενης πίεσης που δέχεται το περιβάλλον του.

«Και εγώ έγινα στόχος από χάκερς, οι οποίοι υπόσχονταν και χρηματική αμοιβή. Σήμερα δέχθηκα περαιτέρω απειλές που αφορούσαν το σύνολο των μελών της οικογένειάς μου, συμπεριλαμβανομένων και ανήλικων παιδιών», δήλωσε ο Ταγιάνι.

Υπενθυμίζεται ότι τις περασμένες ημέρες η ομάδα φιλορώσων χάκερς NoName057(16) ανήρτησε στο διαδίκτυο προσωπικά δεδομένα του επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας, προσθέτοντας ότι θα πλήρωνε με κρυπτονομίσματα όποιον της προσέφερε περαιτέρω στοιχεία. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε και σήμερα ότι οι απειλές αυτές συνδέονται με την υποστήριξη που ο ίδιος και η κυβέρνησή Μελόνι στο σύνολό της συνεχίζουν να παρέχουν στην Ουκρανία.