Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ότι η ιστοσελίδα του έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης, αλλά τα συστήματα ασφαλείας περιόρισαν τις επιπτώσεις, χωρίς να προκληθούν προβλήματα στη λειτουργία της.

«Από το πρωί, η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί στόχο κυβερνοεπίθεσης, η οποία μέχρι στιγμής, αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από τα συστήματα ασφαλείας, χωρίς να προκληθεί καμία δυσλειτουργία», αναφέρεται αναλυτικά στην ανακοίνωση του Ιταλικού Υπουργείου.

Τονίζεται, δε ότι η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε συνεργασία με το Εθνικό Στρατηγικό Κέντρο (National Strategic Center) και σε συντονισμό με τις αρμόδιες Αρχές.

Οι ιταλικές Αρχές αναλύουν τις ιστοσελίδες των Ιταλικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών στο εξωτερικό, προκειμένου να διαπιστώσουν αν είχαν τεθεί και αυτές στο στόχαστρο παρόμοιων επιθέσεων.