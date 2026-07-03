Μια φράση γραμμένη στο πίσω τζάμι ενός αυτοκινήτου τράβηξε την προσοχή δεκάδων οδηγών κατά μήκος της Eθνικής Oδού στο ύψος της Μπαρλέτα. «Τελευταία χημειοθεραπεία, κορνάρετε», ήταν το μήνυμα που φαινόταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και καταγράφηκε από τις κάμερες του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού Amica 9.

Όπως αναφέρουν τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, πίσω από τις λίγες αυτές λέξεις αποτυπώνεται η σπουδαία μάχη ενός μικρού παιδιού που κατάφερε να ολοκληρώσει έναν επίπονο κύκλο ιατρικών θεραπειών, αλλά και η ανάγκη των γονιών του να μοιραστούν αυτή τη λύτρωση με τον κόσμο.

Η ανοιχτή πρόσκληση για εορτασμό βρήκε άμεση ανταπόκριση, με τους οδηγούς να συνοδεύουν την πορεία του οχήματος με συνεχή κορναρίσματα, μετατρέποντας μια τυπική διαδρομή σε μια μεγάλη γιορτή ζωής.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια από ολόκληρη την Ιταλία. Πολυάριθμα ήταν τα μηνύματα με ευχές και συμπαράσταση προς τον μικρό και τους γονείς του.

Η κίνηση αυτή έδειξε πώς μια αυθόρμητη οικογενειακή κίνηση μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα ισχυρό σύμβολο αλληλεγγύης.

Ένα περιστατικό που συγκίνησε πολλούς ανθρώπους ακριβώς λόγω του αυθορμητισμού του και που, για λίγα λεπτά, μετέτρεψε μια συνηθισμένη διαδρομή σε μια στιγμή συλλογικής χαράς.